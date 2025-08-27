Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará hoy en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los diputados el jefe de Gabinete.

La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.

Lugones y Vilches

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, se ausentaron ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni de Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno dejan las sillas vacías ante distintas citaciones a la Cámara de Diputados.

se retrasó una semana la comisión del fentanilo

La creación de la comisión investigadora de la tragedia vinculada a la comercialización y uso del fentanilo contaminado, que contabiliza cerca de un centenar de fallecimientos, se postergó una semana y habrá tiempo para que los autores de las distintas iniciativas se pongan de acuerdo respecto al formato que debería adoptar este órgano especial.

Así lo comunicó la presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, del PRO, quien explicó que la otra comisión a la cual los proyectos están girados, que es la de Asuntos Constitucionales, no pudo reunirse hoy porque su titular, Nicolás Mayoraz, se encontraba en la provincia de Santa Fe en la convención constituyente. Lospennato anunció una reunión de asesores para el viernes próximo.