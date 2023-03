Firman programas de obras a municipios, con críticas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ayer el programa provincial “Municipios a la obra”, por el que se destinarán 45.500 millones de pesos a las 135 comunas bonaerenses para ejecutar 223 proyectos.

El Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) fue convenido entre el oficialismo y la oposición a fines del año pasado, al momento de votarse el proyecto de Presupuesto Provincial 2023. Sin embargo, ayer, los intendentes de Juntos por el Cambio decidieron ausentarse del acto y sólo procedieron a firmar el convenio jefes comunales del Frente de Todos.

Consultados por EL DIA, fuentes cercanas al intendente, Julio Garro, argumentaron su disconformidad con la forma de pago del programa, debido al “retraso” en la firma y ejecución de los trabajos, en el marco de la alta inflación, que entorpece las licitaciones.

En ese contexto, la respuesta vino por parte del concejal del Frente de Todos Guillermo “Nano” Cara, quien lanzó duras críticas contra el jefe comunal platense. “Los municipios no son opositores ni oficialistas, en todo caso los gobiernos, pero estas son obras para todos. Por eso estuvieron invitados todos los intendentes a firmar el convenio, porque de lo contrario no puede haber desembolso, por eso lamentamos los que no han querido o pudieron venir”, lanzó el peronista, que indicó que a La Plata le correponden 1.400 millones de pesos.