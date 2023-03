Larreta: el PRO tendrá un solo candidato porteño

El PRO porteño va en búsqueda de un nuevo mandato en la ciudad de Buenos Aires y para eso decidieron alinearse todos detrás de un solo candidato, así lo confirmó ayer el actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en un anuncio en el que evitó dar el nombre del elegido.

De esta manera el PRO no dirimirá su interna en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que lo hará antes puertas adentro, “desde el PRO la decisión es tener un solo candidato. Vamos a ir evaluando en las próximas semanas cuál es la mejor oferta electoral para continuar el proyecto que inició Mauricio Macri y que continué yo en la ciudad de Buenos Aires”, expresó al respecto Larreta.

Hasta el momento hay tres ministros porteños anotados a la lista de posibles candidatos, el de Gobierno, Jorge Macri; el de Salud, Fernán Quirós; y la encargada de la cartera de Educación, Soledad Acuña.

“Vamos a ir evaluando en las próximas semanas, según la situación, cuál es la mejor oferta electoral para poder garantizar el trabajo en la Ciudad. Los tres candidatos están en carrera”, señaló el jefe de Gobierno.

Por su parte, Soledad Acuña, quien estuvo presente en el acto de Rodríguez Larreta, sostuvo que “seguimos trabajando para la continuidad de este proyecto, pero vamos a priorizar que haya un solo candidato del PRO para las internas”.

Mientras que por otro lado, días atrás el expresidente Mauricio Macri expresó públicamente su apoyo a otro de los posibles candidatos, su primo Jorge Macri. No fue el único en respaldar al ministro de Gobierno, también lo hizo la titular del PRO, Patricia Bullrich.

En tanto Larreta, no esbozó -en público- favoritismo por ninguno de los tres pero dejó en claro que para él, su sucesor debe ser “alguien del PRO” y no del radicalismo.

A pesar de esto, Marín Lousteau, posible precandidato de la UCR, aseguró que sigue en carrera y que no se baja de las PASO, instancia en la que planea competir con el candidato del PRO para saber quien será el representante de Juntos por el Cambio en las elecciones generales.

En ese sentido, Lousteau afirmó: “Entiendo la preferencia que tiene el expresidente, pero en la Ciudad gobierna Juntos por el Cambio, no gobierna el PRO”.

El que si se bajó de la carrera por quedarse con el Ejecutivo porteño fue Emmanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura, quien declinó su candidatura luego de que Mauricio Macri anunciará que no encabezaría ninguna lista en los comicios del 2023.

Así el PRO comienza a definir sus líneas a meses de los comicios en el distrito en el que se imponen desde hace años.

“No me echó, yo me fui”

Esta semana el expresidente Mauricio Macri sorprendió al contar como desvinculó del PRO a la exlegisladora porteña Florencia Polimeni.

Ante esto, Polimeni desmintió los dichos del expresidente y sostuvo que nadie la echó sino que ella misma se fue en el año 2005 porque el fundador del PRO la “retaba y hacía adoctrinar por personajes varios” porque convencía a otros legisladores de cuestiones que resultaban “inconvenientes” a Macri.

Además, Polimeni intentó correr el eje de la discusión de si fue echada o se trato de una renuncia ya que a su entender “la historia, según recuerdo, es que después de meses de convocarme a reuniones en las que me retaba y me hacía adoctrinar por personajes varios, harto de que yo convenciera a ‘sus’ diputados y diputadas de votar cuestiones que eran inconvenientes para sus intereses, empezó a aislarme para evitar el ‘contagio’”.

“No voy a callarme. Aunque me agredan y me descalifiquen, no voy a dejar de decirlo todas las veces que haga falta porque creo que así se cuida a la democracia”, destacó y explicó que su salida del PRO se dio porque no le “cerraban un montón de cosas” en la campaña y que fue en ese marco en el que le preguntó a Macri “si necesitaba dinero para hacer política, si no le sobraba, si no creía que era hora de poner el cuerpo por las nuevas generaciones sin especulaciones ni cálculos ventajeros”.

Por otro lado, remarcó que a diferencia de lo que dijo Macri ella sí siguió su carrera pero “luchando en las calles”, y afirmó que la política es “una herramienta de transformación” y los partidos son “instituciones fundamentales” para representar la ciudadanía.

“Es un ejemplo potente de cómo para él y para muchos funciona el poder. Por eso lo cuenta a su manera”, cerró.