Un intendente renunció a cobrar la antigüedad, pero no lo quieren dejar

Guillermo Montenegro es intendente de Mar del Plata desde 2019. Y en medio de la crisis económica, dispuso una serie de recortes de gastos en su administración que incluyó no pagarse a sí mismo la bonificación por antigüedad. Sin embargo, esa decisión está chocando con el Tribunal de Cuentas de la Provincia que acaba de emitir una resolución en la que notifica al alcalde que le corresponde percibir ese plus salarial y que, por la tanto, no puede dejar de cobrarlo.

La insólita situación comenzó a trascender en las últimas horas y ya generó la reacción de Montenegro que ordenó al área legal de la comuna elaborar un dictamen para presentar ante el organismo de control e insistir con su decisión original.

La historia se remonta al arranque de la gestión cuando en diciembre de 2019 Montenegro determinó reducir un 20% su sueldo y un 15% el de sus funcionarios. Esa medida se profundizó en octubre del año pasado cuando tomó la decisión de bajarse un 30% el sueldo y reducir un 20% el de la planta política de la Municipalidad. En ese paquete de medidas se ubicó el no cobro de la antigüedad.

Como por ley provincial no puede bajarse el sueldo, el intendente tuvo que hacerlo a través de una donación a la misma Municipalidad. En ese mismo momento dio la instrucción de que tampoco le corresponde cobrar por antigüedad, cosa que jamás cobró. Pero el Tribunal de Cuentas se lo observó ya que dice que tiene que cobrar sí o sí ese plus. “Tuvimos que gastar recursos y tiempo en contestar para que no se la liquiden y con riesgo de que le venga algún cargo pecuniario por no hacerlo. Realmente es una barbaridad”, dicen en el municipio.

“Lo interpelan por ser austero”, remató el concejal oficialista Fernando Muro.

Ahora, el área Legal y Técnica de la Comuna remitió una nota de descargo al Tribunal de Cuentas donde insiste en las potestades que tiene el alcalde para tomar una medida de esas características basadas en una serie de ordenanzas. Mientras tanto, el alcalde seguirá sin cobrar antigüedad y ahora se aguarda una nueva resolución del organismo provincial.

Montenegro es un dirigente del PRO que llegó al municipio para suceder al polémico Carlos Arroyo. Fue además embajador en Uruguay.

El alcalde se viene manteniendo equidistante en la pelea presidencial entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, mientras medida qué hacer con su futuro político. Es que si bien se daba por hecho que el alcalde iría por la reelección en su entorno no lo confirman.