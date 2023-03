“No hay decisión política de combatir el narco”

“Ni el gobierno nacional ni el de la provincia de Santa Fe tienen la decisión política de combatir el narcotráfico”, afirmó la precandidata presidencial del PRO, María Eugenia Vidal, al referirse a la grave situación que se vive en Rosario.

La ex gobernadora estuvo en La Plata y en ese marco visitó la redacción de EL DIA. Durante la recorrida se reunió con pequeños productores y visitó el centro de monitoreo municipal acompañada del intendente Julio Garro. En la previa estuvo en Ensenada donde se reunió con vecinos junto al candidato a intendente Marcelo Martínez.

Vidal cuestionó además al gobernador Axel Kicillof. “Sumó 31 empleados públicos por día desde que asumió. 45 mil empleados nuevos. El único empleo que crece en Provincia es el estatal. Mientras tanto, las Pymes piden por favor que le bajen los impuestos y pelean contra la inflación. Pero aún más grave que el empleo público, es que yo dejé la Gobernación con 14 ministerios y hoy hay 20. Eran 769 cargos políticos y ahora hay 1800, un 140 por ciento más de cargos nuevos para militantes. ¿Esas son las prioridades, es lo que la Provincia necesita?”, se preguntó.

Al retomar la cuestión del avance del narcotráfico, la ex mandataria dijo que “la situación es dramática, a tal punto que van los narcos y desalojan a la gente de sus casas para convertirlas en puntos de venta. Hay periodistas baleados para intimidarlos y más de 50 muertes en lo que va del año, todo frente a la indiferencia y el repartirse culpas de los gobiernos nacional y provincial. Los rosarinos están desamparados y no sólo Rosario, también las ciudades aledañas”.

“Este gobierno tiene prejuicios ideológicos en materia de seguridad y no hay coordinación entre la Provincia y la Nación. Cuando yo gobernaba, Bullrich y Ritondo encabezaban un comando de coordinación entre las fuerzas y eso se hacía semanalmente. No nos estábamos echando la culpa entre nosotros. De la misma manera que los narcos no tenían celular en las cárceles ni liberábamos presos por Covid. El mal policía era echado, separamos 13 mil y con la gestión de Kicillof se reincorporaron 400 de ellos, acusados de cometer delitos. Había una política de seguridad clara”, comparó.

Al volver sobre la situación de Rosario, planteó involucrar a las Fuerzas Armadas. “Presenté un proyecto para cambiar la ley de Defensa Nacional para que se habilite a las FF.AA a intervenir en la lucha contra el narco. Eso no significa que tengan que ir a La Plata o a Rosario, tienen que ir a las fronteras que son un colador. Podemos hacer mucho en Rosario, pero si no frenamos el ingreso de drogas por las fronteras, no tiene sentido. Las FF.AA tienen un rol que cumplir allí y eso va a liberar a fuerzas federales para que puedan reforzar el combate contra los narcos en las ciudades”, señaló.

Y en esa línea consideró que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, debería renunciar. “Un ministro que dice que le ganó el narco, no puede estar en su lugar. Dice que es un problema que viene de hace 20 años y en 16 de ellos gobernó el kirchnerismo y él fue ministro en esos años. Tiene una responsabilidad en todo esto”, planteó.

En otro tramo de la entrevista, Vidal habló de sus deseos de ser presidente. “No voy a ser candidata a jefa de Gobierno, ya he dicho que quiero ser candidata a presidente. No lancé mi candidatura porque considero que hoy el tema de las candidaturas no le importa mucho a la gente que tiene otras urgencias y prioridades. Decidiré más adelante si seré o no. Y si no, acompañaré desde mi experiencia de todo lo que aprendí en esta provincia maravillosa”, dijo.

Finalmente la ex gobernadora afirmó que Alberto Fernández “dejará un país en el que no resolvió los problemas que dijo que venía a resolver. Ni llenó la heladera ni a subió 20 puntos las jubilaciones. Se retrocedió en la lucha contra el narco y en la ejecución de obras. Va a ser una Argentina peor que en 2019 porque hoy somos más pobres. Va a ser un enorme desafío pero también veo una sociedad más madura, que ya no discute que los planes sociales están agotados y que hay que trabajar. Una Argentina que dice que no se puede sostener más al esquema de los Grabois, a los Belliboni, que un chico no puede pasar si no aprobó las materias. Y si no miren lo que pasó con el intento de Kicillof de eliminar la repitencia: los padres se opusieron. Hay debates que los propios argentinos van saldando y yo confío mucho en la madurez de no aceptar más estafas, más populismo”.