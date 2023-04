Macri cruzó a Larreta: tensión por el desdoblamiento electoral

Ni el Domingo de Pascua alcanzó para apaciguar la interna en Juntos por el Cambio, que en plena carrera electoral dejó ayer un nuevo capítulo. Fue cuando el expresidente, Mauricio Macri, salió a cruzar en muy duros términos a su socio del PRO en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que trascendiera que el jefe de gobierno porteño analiza desdoblar los comicios en el distrito a través de un sistema “concurrente con boleta única”. La medida, que no tendría antecedentes en la Capital, cosecha (además de la negativa de Macri) el rechazo de las otras presidenciables del espacio, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Consideran que la boleta única, en reemplazo de la lista sábana, beneficiaría en CABA al radical Martín Lousteau en detrimento de Jorge Macri, primo del exmandatario.

“Que la política piense que por cambiar las reglas electorales en un año electoral los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocerlos. Los porteños son autónomos, son libres y son independientes. Eligen a quien ellos quieren votar y a quien mejor los representa”, bramó por las redes el exjefe de Estado y cuestionó que el plan de Larreta “claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas”.

Así habló Macri luego de que tomara estado público la estrategia del alcalde porteño para las próximas elecciones y su intención de disponer de un “desdoblamiento concurrente” por el que los comicios en la Capital Federal se realizarían el mismo día que en todo el país, pero con sistema de votación mixto: las candidaturas nacionales (presidente y diputados nacionales) se votarían con boleta sábana tradicional; mientras que para las candidaturas locales (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única de Papel o electrónica.

Aunque la medida no tendría antecedentes, está contemplada en el Código electoral de la ciudad de Buenos Aires e implica un virtual desdoblamiento electoral sin hacerlo. Ya que las candidaturas nacionales estarían desconectadas de las categorías porteñas: por un lado iría la boleta presidencial; por el otro, la boleta única con los candidatos a jefe de Gobierno.

De esa manera, las postulaciones nacionales estarían desvinculadas de las porteñas y los candidatos no tendrían el efecto de “arrastre” del postulante presidencial.

Pedido

La decisión, que Rodríguez Larreta comunicaría en las próximas horas, va en línea con el pedido de Lousteau, el aspirante de la UCR que había reclamado igualdad de condiciones para competir en la cuna de Pro. Además, suma tensión en el intento de Larreta de desprenderse de Macri en pos de fortalecer su liderazgo personal.

Pero “no cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho. No podemos complicar la vida de la gente, perjudicarlos y malgastar su plata por especulaciones o maniobras”, le recriminó el exjefe de Estado en Twitter e insistió: “Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo”.

En similares términos se pronunció el expresidente durante una entrevista radial: “No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, dijo, y se manifestó en contra de cambiar las reglas electorales: “No hay que hacerlo por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”.

Advirtió Macri que esto “nunca se hizo antes en la ciudad de Buenos Aires”, a la par que envió un mensaje por elevación a Rodríguez Larreta y Lousteau: “Creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños, que son autónomos e independientes”, para después rematar: “Por esto y por el no a cambiar reglas electorales en año electoral, que son valores que Juntos por el Cambio ha puesto en su declaración de principios, la mayoría de PRO está en desacuerdo”.

Mientras, en el Gobierno porteño defendían ayer que no hay cambio de reglas (Ver aparte) y pedían esperar al anuncio que hará Rodríguez Larreta entre hoy y mañana, a su regreso de Barcelona, España, donde pasó la Pascua. En compañía de una de sus hijas y alejado de los ruidos internos que en la capital argentina sacuden al PRO.