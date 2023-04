Eduardo Domínguez y un deseo: que Estudiantes recupere con Boca los puntos perdidos

Estudiantes todavía mastica bronca por la igualdad en cero ante Atlético Tucumán en el Jorge Luis Hirschi. Y dentro de quienes más se lamentan los puntos dejados en el camino está Eduardo Domínguez, DT del León, quien ahora pretende dar el golpe en La Bombonera tras 15 años y así traerse una victoria para acercarse a los líderes del torneo.

Frente a esto, el exentrenador de Colón de Santa Fe e Independiente, entre otros, comenzó con la búsqueda del once para medirse con los dirigidos por Jorge Almirón. En ese sentido, Domínguez podría disponer del regreso a la titularidad de Leonardo Godoy y Fernando Zuqui, quienes sumaron pocos minutos ante el Decano, mientras que aguardará a la práctica de hoy para saber si puede contar con los futbolistas que se recuperan de sus sendas lesiones.

Allí aparecen Pablo Piatti, quien está dejando atrás una fascia plantar y José Sosa, que está haciendo lo propio con un desgarro en uno de sus gemelos. Ambos serán exigidos y el cuerpo técnico decidirá si se pueden sumar a la lista de concentrados.

Asimismo, Guido Carrillo, también con una lesión muscular, ayer realizó tareas físicas, aunque su recuperación es positiva. Por su parte, Santiago Núñez también hizo tramos de fútbol, en tanto que los juveniles Gonzalo Piñeiro y Nicolás Palavecino se entrenaron con normalidad.

Lo concreto es que el Pincha volverá a entrenarse desde las 16:30 en City Bell, escenario en el cual el entrenador sacará las últimas conclusiones ya pensando en el cruce con el Xeneize y, en menor medida, en el encuentro del próximo martes por Sudamericana ante Tacuary.

recuperar lo perdido

Teniendo en cuenta el venidero compromiso, el objetivo de Domínguez y de sus dirigidos es recuperar los puntos que no se pudieron sumar ante el Decano tucumano en UNO. De hecho, fue el propio entrenador Pincha quien dejó en claro que a La Bombonera “la idea es ir con lo que mejor tenemos, porque los puntos que perdimos acá los tenemos que ir a buscar allá”, según manifestó en conferencia de prensa. “Nos queremos acercar a los primeros puestos. Es un objetivo claro que tiene la institución, que tiene el plantel y que tenemos nosotros. No se puede especular. No vamos a especular. Vamos a ir con todo. Y con lo que podemos hacer y con lo que sabemos hacer”, remarcó en su momento.

Y sabiendo de la importancia del encuentro del martes por Sudamericana, Domínguez también se refirió a esa cuestión.

“Se verá para el martes”, remarcó en cuanto al compromiso internacional. “Sabemos que Tacuary en su primer partido de Copa ha puesto muchos suplentes. Seguramente hará lo mismo porque buscan no descender en su torneo. Se verá el lunes y el martes a primera hora cómo estamos y cómo afrontar, porque vamos a jugar en esta cancha, con estas condiciones. Entonces también tenemos que saber cómo plantear el partido en estas circunstancias”, consideró.

Al hablar de las “circunstancias”, el entrenador del Pincha hizo referencia al campo de juego de UNO, el cual lo sorprendió por su estado.

“Nos sorprendimos con el estado del campo de juego. Y con lo que venimos mostrando, es difícil. Teníamos que tener dos o tres toques para controlar la pelota, que picaba mal. Entonces tuvimos que cambiar las formas”, dijo en cuanto al nivel mostrado contra Atlético Tucumán y las razones de una presentación de Estudiantes que no convención. “No nos ayudó el campo de juego. Y tuvimos que modificar en base a esa situación”, completó.

Por último, destacó la rotación y el descanso que les dio tanto a Zuqui como a Godoy, dos que cuentan con muchas chances de estar tanto con Boca como ante Tacuary.

“Les dimos descanso porque son los dos jugadores que este año tuvieron en la primer seguidilla lesiones musculares”, explicó Domínguez. “Jugamos cada menos de 72 horas. Serán 60 para el próximo partido. Hay que cuidar la máquina”, confió. “Son los que más sufren el desgaste. Sabemos que están en una buena participación en minutos, en desgaste, en participación de juego. Son importantes para nosotros. Leo está con una confianza mayor. Y nos da otra cosa (que Mancuso). Hay que cuidar porque jugamos cada menos de 72 horas”, insistió antes de aclarar: “El sábado van a estar. El martes van a estar. Entonces en algún momento tiene que haber un freno, sobre todo los que tienen mayor desgaste. Por eso tuvo el freno el otro día Gastón (Benedetti). Para después, en esta seguidilla, poder contar con él. Por eso también lo sacamos a Benjamín (Rollheiser). Más allá de que la búsqueda era otra, entendíamos también que necesitábamos frenarlo antes de que el desgaste sea mucho mayor”, completó el entrenador Pincha, quien ya piensa en el cruce con Boca.

Eduardo Domínguez, y el objetivo para mañana.