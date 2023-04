Efectos de la inflación récord: más incertidumbre por las candidaturas

“Con una inflación del 7 por ciento Massa no puede ser candidato”, se sinceró, con una media sonrisa, uno de los pocos intendentes que participó el jueves del acto en el que el kirchnerismo volvió a exigir la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte Suprema y, así, expuso el desconcierto que existe en el espacio que orbita alrededor de la Vicepresidenta ya que aún hay un sector que sigue empujando al titular del Palacio de Hacienda a la grilla de presidenciables del Frente de Todos.

La inflación de más del cien por ciento anual siembra profundas dudas en el oficialismo ¿Qué perfil debería tener el postulante del FdT y cómo evitar el `fuego amigo` en la campaña electoral ante un contexto de inflación y pobreza en ascenso?

Bolsillos agobiados

Las excusas de los efectos de la sequía y de la guerra en Ucrania resultan insuficientes para explicar el agobio en los bolsillos de millones de trabajadores a los que en el 2019 les habían prometido una mejora en el salario real y llenar “la heladera vacía” a la que emparentaban con el macrismo en el poder.

La alta inflación genera ademas un cisma en la CGT: salvo Héctor Daer y Gerardo Martínez, el resto de la mesa chica de la central obrera no quiere invitar a Massa al acto por el 1º de Mayo que se organiza en el estadio de Platense. Con una inflación por las nubes, a los gremios no les queda otra alternativa que replantear la estrategia en paritarias que tibiamente habían acordado con Hacienda a principios de año: paritarias cortas y porcentajes que se acercaran al 4 por ciento mensual. Ayer Comercio, el gremio con mayor cantidad de afiliados en el país, pactó una suba de 6,5 por ciento por tres meses más dos pagos de $12500.

Sergio Massa sigue haciendo gestiones en Washington con los capos de las finanzas e integrantes del gabinete de Joe Biden: durante la víspera estuvo con el asesor de Seguridad, Juan González. El objetivo es recurrir a sus contactos en la potencia del Norte que posibiliten al país conseguir los dólares que necesita para llevar a puerto el denominado “Plan llegar”, esto es, evitar un colapso del oficialismo antes del final de mandato por la falta de reservas en el Banco Central.

Aunque en la concentración frente a Tribunales del último jueves se escucharon diatribas contra el FMI, Cristina mantiene una alianza táctica con el ministro de Economía porque sabe que la combinación de alta inflación y vacío creciente en las reservas internacionales puede conducir a una espirilización de los precios. Por eso nada se dice en el kirchnerismo de los efectos en los precios de la “devaluación encubierta” que, aducen los economistas de la oposición, genera el “dólar agro” y las críticas de este sector siguen teniendo como principal destinatario a Alberto Fernández a quien le exigen el pago de sumas fijas que, en teoría, debería autorizar el propio ministerio de Economía.

En la Quinta de Olivos parecen escudarse en el paraguas de Massa y atribuyen el 7,7 por ciento del IPC de marzo “al peor momento” del impacto de las “siete plagas de Egipto” que, argumentan, asolan a A. Fernández en lo que va de su gestión. Está claro que el jefe de Estado busca resguardarse en la figura del titular del Palacio de Hacienda tal como Cristina hace con él para supuestamente evitar pagar el costo político de los errores de gestión.

Interna irresuelta

Con una interna irresuelta, que en la semana quedó opacada por los cruces en el PRO tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar elecciones concurrentes en CABA, el jefe de estado quiere tallar en la definición de candidaturas del FdT. Pretende, en este sentido, que haya una PASO entre un candidato del peronismo no kirchnerista -el nombre de Daniel Scioli es uno de los que asoma en estas semanas- y otro bendecido por la exmandataria. Pero esta estrategia no convence a otros referentes del armado oficialista que, recordando la dura disputa que en 2015 enfrentó a Aníbal Fernández y Julián Domínguez para definir al candidato a gobernador bonaerense, temen que un tendal de “heridos” comprometan aún más las chances del FdT en las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo. Si la economía no ayuda, no quieren sumar un nuevo factor de discordia.

Ese es el gran problema que enfrenta la coalición oficial: la falta de un proyecto que resulte un aglutinante mayor que cabalgar sobre el miedo a que el macrismo regrese a la Casa Rosada.

El registro de la inflación de marzo tensa aún más la situación dentro del Frente de Todos