¿Pasa algo? Tatiana Luna, la Miss Mundo Uruguay 2023 que estuvo en un boliche con Rusherking

Ahora, el cantante de freestyle Rusherking fue visto en un boliche con Tatiana Luna, la Miss Mundo Uruguay. Sin dudas, por estos tiempos, la China Suárez como Rusherking, son dos nombres muy escuchados Así, es que la pareja ha generado muchísima repercusión y ahora que anunciaron su separación no dejan de ser noticia.

Luego de nueve meses de relación, y en medio de todo lo sucedido, Rusherking viajó a Uruguay donde se lo vio acompañado de Miss Mundo Uruguay 2023, de hecho una foto de ellos juntos circula en las redes y despertó rumores de romance.

Asimismo: ella decidió compartir una foto de los dos en redes sociales junto a un corazón y automáticamente comenzaron a vincularlos.

Pero, lejos de quedarse callado Rusherking contestó claramente: “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva, che. Qué fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”, escribió el músico en sus redes.

Vale la pena recordar que, el trapero compartió el video a través de las redes sociales con una letra de desamor a pocos días de haberse separado de la actriz y cantante. La canción que entonó Rusherking se llama “Hold On, We’re Going Home”, habla de una relación que no pudo ser y que, sin embargo, se siguen amando. Forma parte del disco Nothing Was the Same y el artista canadiense la sacó en 2013.

Por último, bueno es saber que, la relación entre ellos dos duró menos de un año pero la vivieron intensamente y hasta el momento no se sabe el porqué de la ruptura, aunque hay ciertos rumores de que ella le recriminaba al trapero que le llegaban mensajes de otras mujeres.