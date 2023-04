En medio de las discusiones internas y las discusiones públicas en Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal propuso “bajar todas las candidaturas” que se propusieron hasta el momento en el PRO, en todas las categorías, y “volver a empezar”. La interna de Juntos por el Cambio volvió a escalar con las declaraciones de la diputada. “El PRO se debe una discusión honesta sobre su programa”, consideró.

“Hay que mostrar el programa de gobierno y las reglas para competir”, dijo la ex gobernadora de Buenos Aires, que había expresado su voluntad de competir para ser presidenta en las elecciones primarias de agosto. En tal sentido, contó que viene “conversando en privado” sobre esta posibilidad y que si todos acceden, ella daría ese paso. “Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”, afirmó Vidal durante una entrevista radial.

La ex gobernadora, hizo mención a las repercusiones que aún genera la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de implementar el sistema de Boleta Única Electrónica en el distrito. “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”, afirmó.

“Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, dijo, Vidal.

“Esta es mí posición. No será la primera vez que me digan ingenua o Heidi. Lo digo desde mi lugar de convicción”, aclaró con firmeza la actual diputada nacional.