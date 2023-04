El "Palito" de un ex Gran Hermano a Santiago del Moro: "Te faltó humildad para ser un grande"

El reality más visto del mundo, ya cerró su ciclo, apagó las luces de la casa y terminó con Marcos Ginocchio como el indiscutible ganador de esta edición. Pero no todo queda ahí. Un ex participante de Gran Hermano utilizó las redes sociales para dejarle un mensaje a Santiago del Moro, aunque el conductor no fue mencionado en el mismo.

"Ni siquiera una foto te sacaste con nosotros !! .. sos crack , pero te falto humildad para ser un GRANDE", dice el escueto tweet publicado en su cuenta @Max_pelagh.

Ante algunas versiones que comenzaron a circular, se hablaba de que finalmente ese mensaje era para Marcos, el "Primo". Pero rápidamente los fanáticos del programa desecharon esa chance, ya que surgieron varias fotos del campeón de la competencia con los ex "hermanitos".

"Esto lo habla por santi o por marcos? es confuso todo"; "¿Y con esto alguien sabe que pasó?"; "El próximo gran hermano SIN DEL MORO por favor"; "Yo le re creo a maxi", fueron solo algunas de las reacciones tras lo publicado.