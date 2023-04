Chau, Cala: adiós al popular cocinero, un cultor de la buena mesa

El sabor amargo reinó ayer en los paladares argentino tras conocerse la noticia de la temprana muerte del chef Guillermo Calabrese (61), discípulo del icónico “Gato” Dumas, emblema del ciclo televisivo “Cocineros argentinos” y reconocido por transmitir con carisma su pasión por la gastronomía con una impronta popular y accesible.

Según informaron fuentes sanitarias y policiales, Calabrese se descompensó en la madrugada de ayer mientras estaba en el departamento de su hija, ubicado en la avenida Dorrrego al 2000, de la Ciudad de Buenos Aires, y fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Fernández, donde lo intentaron reanimar sin éxito

Criado en un hogar de raíces sicilianas que hacía “culto a la buena mesa”, como dijo alguna vez en declaraciones televisivas, la vocación de Calabrese por la cocina tardó en materializarse.

Siguiendo un mandato paterno, al terminar el colegio secundario comenzó a estudiar Medicina, pero a los 25 años, en quinto año de la carrera, tomó la decisión de abandonarla para seguir su verdadero camino.

A mediados de los 80 Carlos Alberto “el Gato” Dumas era un ícono culinario y Calabrese un asiduo cliente de sus restaurantes.

Sin rodeos, tomó coraje y le pidió ser su aprendiz. Allí empezó a trabajar “desde abajo”, y en tan solo tres años, pasó de limpiar la cocina de uno de sus restaurantes a convertirse en jefe de cocina.

Luego de fundar numerosos restaurantes, la dupla se convirtió en un emblema de la cocina televisiva y en 1998 fundaron el Gato Dumas Colegio de Gastronomía.

Con un carisma especial, y una forma de transmitir la gastronomía de una manera accesible, cercana y sin pompas, Calabrese se consolidó como una figura emblemática del ciclo de la TV Pública, “Cocineros argentinos” , que condujo entre 2010 y 2019.

Tras su salida del programa y en medio de la pandemia, en 2021 inició un ciclo semanal de “recetas fáciles y divertidas” para hacer en casa que se publicaba en Télam.

Desde principios de 2022 estaba al frente del ciclo “Qué mañana”, por la pantalla de Canal 9, donde había llegado en reemplazo de Ariel Rodríguez, junto a Daniel Gómez Rinaldi y Maia Chacra, entre otros.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y capitán de este barco que nos enseñó todos los días a cocinar con amor y pasión. Hasta siempre Cala, te vamos a extrañar”, escribió el programa en su cuenta oficial de Instagram.

Conocida la noticia de su fallecimiento, los adioses de sus compañeros, ex compañeros y amigos no tardaron en llegar. “Ayyyy Calita. ¡Qué triste estoy! ¡Qué tristes estamos! Te reías tanto con mis disparates que no puedo creer que te hayas ido”, escribió en Instagram Daniel Gómez Rinaldi, que trabajaba con él en el programa “Qué mañana”.

Por su parte, la conductora Maia Chacra publicó: “Cala querido, qué tristeza... Qué increíble. Ayer nomás nos reíamos como todas las mañanas... Me quedo con nuestras charlas matutinas y así te voy a recordar. Gracias por tantas mañanas compartidas. Que Dios te guarde en la palma de su mano”.

Desde “Cocineros argentinos”, lo recordaron como “un gran amigo que formó parte de nuestra familia durante mucho tiempo”. “Cala te vamos a recordar con mucho amor y alegría por todos los momentos que vivimos, por las recetas que cocinamos juntos y el tiempo compartido. Siempre en nuestros corazones”, se lee en el tuit desde la cuenta oficial del ciclo.

Cala se hizo popular por “Cocineros Argentinos”, ciclo que condujo 9 años por la TV Pública

Por su parte, la cocinera del ciclo y ex compañera, Ximena Sáenz, le agradeció desde su cuenta de Instagram por enseñarles “todo sobre cocina con soltura y sencillez”.

“Nunca te vamos a olvidar Cala. Tu humor constante, tu rapidez, tu inteligencia. Gracias por tantos momentos compartidos. Lamentamos mucho tu partida temprana. Abrazamos a Silvia, Meli y Miguel en este momento tan triste. Que en paz descanses”, agregó.

El cocinero Juan Braceli, otro de los “Cocineros argentinos”, lo elogió: “Fue mi primer profesor de cocina y mi primer maestro. Yo considero a los maestros aquellos que te tiran una llave y te abren puertas”.