Morena Moix acelera a fondo y se abre camino en el automovilismo

Con apenas 16 años, Morena Moix se animó a incursionar en un terreno que no es habitual para las mujeres: el automovilismo. Sin lugar a dudas es un deporte que está dominado por el sexo masculino. La joven piloto platense, que está cursando el último año del secundario en la Escuela Italiana, comenzó a participar en la Fórmula 1000 Bonaerense, una categoría regional.

Si bien, Morena tenía el “ADN” del automovilismo por parte de su papá: Pedro, que fue piloto y preparador de motores, toda la atracción comenzó en la época de la cuarenta dura por la pandemia, cuando su hermano llevó un simulador de autos a la casa. Ahí se empezó a fascinar por el deporte motor.

Una vez que se fue haciendo la apertura progresiva para los deportes -el automovilismo fue la primera actividad que volvió a tener participación durante la pandemia- a Morena le prestaron un karting y comenzó a competir, pero no se sentía segura por lo que este año pasó a ser parte de la F1000.

La aspiración de Morena, que no deja de lado sus estudios -tiene doble escolaridad- aunque todavía no tiene definido qué carrera seguirá en la Universidad una vez que culmine el secundario, es seguir haciendo camino al andar y tener la posibilidad de correr en una categoría a nivel nacional como el TN.

- ¿Por qué te decidiste al automovilismo?

- Todo empezó durante la cuarentena de la pandemia, cuando arranqué en un simulador que trajo mi hermano a casa. En ese momento era solamente un juego, pero me gusto por lo que decidí pasar a algo real y el año pasado empecé a competir en karting. Me gustó un montón, pero el problema que tiene esta categoría, a mi criterio, es algo peligrosa debido a que la carrocería es el mismo cuerpo de uno por lo que decidimos pasar a la Fórmula 1000 Bonaerense tras conocer a Micaela Neves, que es presidenta de dicha categoría.

- Por lo general, el automovilismo es un deporte que está ligado a los hombres. ¿Sentiste esa diferencia?

- No, para nada, a pesar que somos muy pocas las mujeres que se atreven a incursionar en el automovilismo. Este año en la Fórmula 1000 somos dos, ya que también está participando Emilia Caputto. En lo que respecta a Micaela Neves también competía, pero este año decidió no corre y dedicarse de lleno a su rol dirigencial.

- ¿Cómo fue la experiencia de subirse a un auto de Fórmula 1000?

- Al principio tenía un montón de dudas, ya que como dije a lo único que me había subido era a un karting, pero con los consejos de mi papá y del equipo fui aprendiendo sumando experiencias con las carreras que hice hasta acá en la temporada. Es cuestión de ir adquiriendo práctica. Además, el ambiente de la categoría es muy familiar, me apoyan un montón y en lo particular porque soy la más chica se encargan de alentarme constantemente y darme tips para hacer las cosas mejor y también de cómo cuidarme.

- ¿Cómo es la Fórmula 1000 Bonaerense?

- Es una categoría regional. En este momento hay alrededor de veinte autos. Se corre un fin de semana por mes con dos carreras. Por lo general se disputa en el autódromo Roberto Mouras, pero también hay otros circuitos como es el caso de la ciudad de Dolores y Roque Pérez. Nos apoyamos muchos entre los pilotos. No hay peleas adentro, ni afuera de la pista. Los autos en particular llegan como máximo a los 170 kilómetros por hora.

- ¿Qué sensación tuviste al subirte por primera vez a un Fórmula 1000?

- No lo voy a negar tenía un poco de miedo, pero una vez me subí al auto se me pasó todo y sentí esa adrenalina particular de estar arriba de un vehículo de carrera.

- Y la familia, ¿qué te dice?

- Papá me apoya mucho. En el caso de mi mamá tenía un poco de temor al principio, pero ya se enganchó. En el caso de mis hermanos también están constantemente alentándome. Por ejemplo, uno que está viviendo en España todos los fines de semana de carrera me llama para darme consejos. Toda la familia está detrás de mí en esta aventura.

- ¿Cuáles son tus planes de aquí al futuro?

- Dentro del automovilismo, este año terminar el campeonato de la Fórmula 1000 Bonaerense. Seguir creciendo para más adelante subirme a un auto con mayor potencia, que podría ser un Turismo Nacional Clase 3, pero esto todavía es muy prematuro.

- ¿Y miras la carrera por la televisión?

- Sí, me encanta. Con mi familia todos los fines de semana nos ponemos delante del televisor para ver todo tipo de competencias, pero en lo particular lo que más me gusta en la Fórmula Uno. Son hincha de Ferrari y (Charles) Leclerc; aunque este año arrancamos sufriendo y esperemos que mejore en su rendimiento en lo que resta de la temporada.

“No tuve ninguna discriminación por ser mujer. Al contrario me ayudan mucho”

- A pesar de correr en un auto de carreras, me imagino que todavía no contás con registro para conducir en la calle.

- Parece una paradoja. No tengo el registro. Tengo que esperar para cumplir los 17 años y recién ahí lo puedo sacar con el permiso de mis padres.

- ¿Qué le dirías a otras chicas si se quieren sumar al automovilismo?

- De mi parte les diría que se animen. En mi caso al principio tenía algunas dudas de sumarme, porque es verdad que la mayoría son hombres; aunque eso no es un impedimento y que lo intenten sin dudar, porque es muy difícil que te discriminen por ser mujer.

Morena, junto a sus padres, abordo del vehículo con que corre en la fórmula 1000 bonaerense / EL DIA