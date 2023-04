Lorenzetti denunció que usan líneas telefónicas a su nombre

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti denunció ayer que están utilizando teléfonos falsos a su nombre. Según indicó, existen al menos dos casos de personas que recibieron llamadas desde una línea a nombre de Lorenzetti invocando su nombre.

Este hecho llegó a conocimiento del ministro del máximo tribunal quien se comunicó con el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para promover la denuncia pertinente a fin de que se investiguen estos hechos.

“Quiero aclararle a la población que nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada con estas presiones. La Corte y los jueces tenemos que estar acostumbrados y seguir actuando con templanza y proteger los derechos de las personas. Si uno cede o se victimiza, le hacemos el juego a todos estos que juegan en el subsuelo de la política o de la sociedad”, aseguró Lorenzetti en declaraciones radiales.

“Hay que investigar claramente y que esto se aclare lo mejor posible. Tenemos que advertirlo porque puede darse el caso de que haya llamadas en nombre de nosotros (los jueces) proponiendo cosas extrañas y con eso nos quieran desprestigiar”, continuó.

El ministro de la Corte señaló “este tema yo lo sufrí varias veces, yo recuerdo la más grave fue cuando pintaron en la casa de mi madre y después a esa pintada le sacaron una foto y me apareció en mi teléfono y en los de varios, incluso en el teléfono de mi madre”.

Y agregó “hay que investigar claramente y que esto se aclare lo mejor posible pero sí nosotros tenemos que advertirlo porque si no puede darse el caso de que haya llamadas en nombre de alguno de nosotros proponiendo cosas extrañas y con eso nos quieren desprestigiar”.

Lorenzetti remarcó la gravedad de este tipo de hechos y destacó que por ese motivo no hay que ocultarlo y hay que decirlo. “Es realmente muy grave lo que está sucediendo”, dijo el juez. “Nosotros, sobre todo, no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a la población. Y el espionaje no va a cambiar nuestras decisiones”.