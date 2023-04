Silvio Soldán: “El día que deje de trabajar me voy de gira para siempre”

Acababa de llegar de Neuquén, y ya preparaba sus valijas para partir hacia Santa Fe, en donde tenía otro compromiso laboral antes de su esperado regreso a La Plata, mañana, al frente de “Grandes Valores del Tango”, el recordado envío que condujo durante 20 años en la pantalla chica y al que ahora, junto a algunos de sus protagonistas, celebra sobre las tablas. Enamorado de la vida y del amor, a los 88 años Silvio Soldán no se detiene porque sabe que “el día que deje de trabajar me voy de gira para siempre”, según advierte en diálogo con EL DIA.

Con la voz y el entusiasmo impecables, el histórico locutor y conductor es el maestro de una ceremonia que promete recuperar el alma del mítico programa radial devenido en formato televisivo y que fue creado por el recordado Alejandro Romay.

“Me llama Diego Romay, que es el hijo menor de Alejandro y el productor, y me dice ‘Silvio, ¿tenés ganas de que soñemos juntos?’. ‘A ver, me encanta soñar, pero, ¿con qué querés soñar?’. Y ahí me dijo si me parecía hacer una suerte de homenaje a ‘Grandes Valores del Tango’ y le dije que me parecía maravilloso”, cuenta sobre cómo el sueño se puso en marcha.

Con orquesta y cantantes en vivo, el show va más allá de la mera sucesión de artistas sobre el escenario. “Es un espectáculo muy dinámico que tiene mucha nostalgia, mucha historia y mucho presente también”, dice el animador sobre la propuesta que desembarcará en el teatro Coliseo Podestá desde las 20.30 y que tendrá entre su nómina a reconocidas figuras como Alberto Bianco, Néstor Rolán y María José Mentana, quien, junto a Guillermito Fernández, dio sus primeros pasos en aquel programa de televisión.

Gran vendedor, Soldán vaticina una noche con “una emoción permanente y también mucho humor porque está preparado para que la gente salga muy feliz”. Y lanza una advertencia: “Yo siempre le digo a los amigos que la gente tendría que prepararse las manos en salmuera porque le van a arder de tanto aplaudir”.

Honrado y feliz de haber sido convocado para este homenaje, Soldán habla del significado que ha tenido para él este envío que lo catapultó a la popularidad. “Para mí fue, al igual que ‘Feliz Domingo’, un programa fundamental en mi vida”, dice y cuenta que “según los datos de varias encuestas estos dos formatos están dentro de la veintena de los ciclos más recordados de toda la historia de la televisión argentina, así que para mí son orgullos absolutamente grandes”.

Aprovechando ese valor cultural, les ha seguido sacando el jugo. “Yo hago shows permanentemente en teatros, clubes, tanto de ‘Feliz Domingo’ como de ‘Grandes valores’ que tienen un éxito fantástico: donde voy yo con uno, dos o tres cantantes la gente siente que está viendo el programa”, asegura, entre risas.

Durante las dos décadas en las que condujo aquel envío, desde 1972 cuando tomó la posta de Juan Carlos Thorry hasta 1992 en el que bajó definitivamente el telón de Canal 9, pasaron mil momentos, personajes e historias inolvidables. Desafiado a elegir algunas, recuerda especialmente el paso de Borges como un “momento top”, también reflota la visita de Menem apenas electo en su primera presidencia, aunque se envalentona cuando a la memoria le llega aquel pequeño Diego Armando Maradona afligido cuando, en pleno Mundial 78, fue dejado afuera por César Luis Menotti. “Y lo tuve justamente durante uno de los partidos de Argentina, y mientras por momentos pasábamos en pantalla algunas ráfagas del partido que estaba disputando el Seleccionado, Diego lloraba porque quería estar ahí, y decía: ‘Menotti considera que soy muy chico, yo tendría que estar en ese mundial’. Lloraba pobrecito”.

Incansable, Soldán se dio el lujo este año de volver al cine después de cuatro décadas. En enero estrenó “El método Tangalanga”, de Mateo Bendesky, en donde encarnó a un mentalista que marcó un quiebre en la vida del hombre detrás del recordado bromista telefónico.

“Cuando me llaman para proponerme el papel, me dieron el libro, lo leí y dudé porque decía a ver si hago un papelón; pero después de leer el guion un par de veces le dije al director que si me dejaba hacer una composición del personaje, aceptaba. Él me dijo que lo hiciera como quisiera, que confiaban en mí”, recuerda sobre cómo nació su Taruffa, una criatura española que fue muy bien recibida.

“Una cosa que a mí me pareció realmente llamativo, y por la que estoy agradecido a la vida, es que no solo los comentaristas del cine me han elogiado muchísimo sino que, además, el 12 de mayo me van a dar un premio como revelación en el cine. ¡A esta altura del partido que me den un premio de revelación realmente me parece fantástico!”, celebra, entre risas.

Su partido está cerca de los noventa, un número que no condiciona en nada su vitalidad. ¿Qué lo inspira a seguir trabajando y a seguir estando tan activo? Él comparte la receta: “Es la vida... Para mí, el amor y el trabajo son motores y a mí me encanta. Amo lo que hago y por eso estoy trabajando muchísimo. Acabo de llegar de viaje, mañana grabo una publicidad, pasado mañana grabo otras cosas, después viajo a Santa Fe, el sábado no sé dónde estoy, el domingo en La Plata y así. Me gusta, me gusta, la gente lo acepta y me quiere, gracias a Dios”, dice y, entre risas, tira el título de la nota: “Yo creo que el día que deje de trabajar me voy de gira para siempre”.

Con el motor del trabajo funcionando perfecto, ¿cómo está el del amor? Con picardía, revela que está “muy enamorado, sí, enamorado del amor”, sin embargo, enseguida cuenta que “hace unos cuantos años tengo una parejita encantadora, una muchacha muy joven, joven al lado mío, porque es una mujer grande, tiene 56 años, pero al lado mío es una nena, yo tengo unos cuantos más...”.

Disfrutando de este presente, y con muchas expectativas por su regreso a la Ciudad, Soldán comparte cuáles han sido sus claves para tener una trayectoria de tantos años de vigencia y éxitos, y se permite aconsejar a los que vienen detrás: “Tienen que laburar, tienen que trabajar en serio, tienen que proponerse un objetivo y no dejarse derribar. Yo fracasé muchas veces también pero no hay que tenerle miedo a los fracasos y hay que golpear puertas porque, de repente, alguna se abre. Hay que tener fe y confianza, fundamentalmente, en uno mismo”, cierra, no sin antes tirar su latiguillo: “Un corte, una quebrada y feliz domingo para todos”.

Las entradas para ver “Grandes Valores del Tango” están disponibles a través del sistema Livepass o en la boletería del Coliseo donde, los primeros lectores que completen el formulario que se publica en www.eldia.com, podrán acceder al beneficio 2x1. Los que no utilicen Internet, podrán acceder a una promoción que refleja el espíritu familiar del show y que, según explicaron desde las producción, otorgará también el beneficio del 2x1 a aquellos abuelos y nietos que presenten esta nota en la boletería.