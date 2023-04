“Colaborá, o te pego un tiro”: nuevo golpe millonario sacude a La Plata

Un nuevo episodio de inseguridad con extrema violencia sacude por estas horas a La Plata, y tal como viene ocurriendo en los últimos hechos, el robo tiene un denominador en común: el “pedido” de dólares por parte de los delincuentes que -aparentemente- se manejarían con información previa para atacar a sus víctimas. “Colaborá, y no te muevas, porque si lo hacés, te pego un tiro en la cabeza...”, esa fue la terrorífica amenaza que recibió Roberto, un jubilado de 85 años que reside en Tolosa y fue blanco de una brutal entradera en su vivienda ubicada en calle 532, entre 12 y 122.

Tal como indicó EL DIA en su edición impresa de ayer, durante la última semana los ladrones en la Ciudad parecen haberse propuesto un solo objetivo: llevarse dólares, justamente en un contexto en donde el precio de la moneda norteamericana varía y modifica constantemente la economía argentina y el valor del peso nacional. Y así lo confirmó Roberto, un abuelo que vive actualmente junto a una de sus hijas y su pequeño nieto de 6 años. “Sabían que tenía dólares”, sostuvo en diálogo con este diario.

Lo que sucedió en el domicilio del jubilado platense fue realmente una “pesadilla”, según relataron las propias víctimas. En base a testigos y la denuncia policial a la que tuvo acceso este medio, tres sujetos vestidos de negro, con barbijo puesto para cubrir sus rostros y armas de fuego en la mano, “sorprendieron” al hombre de 85 años cuando se encontraba en su cocina esperando el agua para tomar unos mates.

Fue en cuestión de segundos que los implicados aparecieron por una puerta que conducía al patio trasero de la casa. En ese momento comenzó la odisea: primero le propinaron un fuerte golpe en la cara, dejándolo “aturdido” y en el piso. Sin modo de defenderse, los hampones le pusieron las manos contra la espalda y lo ataron con un precinto. “Me dieron un golpe en la costilla, todavía me duele. Estuvieron como cuatro horas adentro, se manejaron como quisieron”, expresó el jubilado a EL DIA. Y agregó: “Eran tres y estaban armados. Vinieron como a las 8 de la mañana”, dijo sobre los delincuentes y la modalidad del ataque matutino.

Cabe mencionar que tras atar y amenazar violentamente al abuelo, los hampones se distribuyeron por la casa y uno de ellos accedió a la parte delantera donde se hallaba en ese instante una de las hijas del damnificado. “A mi hija también la amenazaron, pero por suerte no le hicieron nada”, recordó el hombre, que detalló además que no opuso resistencia alguna para evitar que los delincuentes se pongan más agresivos.

En este sentido, Roberto brindó la información de su caja fuerte a la que los implicados accedieron y se llevaron una enorme suma de dinero. “El monto es aproximadamente de 300 mil dólares producto de la venta de un terreno”, expresaron fuentes cercanas al entorno familiar.

Además de la exuberante cantidad de plata en efectivo, confirmaron además que los ladrones huyeron en el auto de la víctima junto a joyas de oro y plata, relojes de oro y un revolver calibre 36. “Te fichan todo. Vienen con la precisa. Yo tenía oro y cosas de valor de muchos años. Se llevaron todo. Después de todo me levanto, voy a sacar el auto y me encuentro que no estaba”, relató el adulto mayor que una horas después de que se dieran a la fuga, logró desatarse y salir de la habitación que había sido tapiada por un colchón.

Un segundo robo y una hipótesis

Tras el millonario robo sufrido, ocurrido durante la última semana, ayer Roberto volvió a dirigirse a la comisaría a denunciar un segundo asalto en su casa: se levantó, se dirigió al garage y se dio con la sorpresa que su auto no estaba. “Estaba por salir al banco y me di cuenta que me volvieron a robar el vehículo. Se ve que entraron sin violentar nada porque no escuché nada”, sostuvo el adulto mayor en contacto con este medio.

Tras los dos robos sufridos en menos de siete días, las autoridades policiales ya se encuentran abocados a la búsqueda de los acusados. “La sospecha está en alguien que conoce la casa y los movimientos de la familia”, indicaron testigos.

Un barrio atemorizado

El golpe al jubilado no fue el único que convulsionó Tolosa en las últimas horas. Una vecina de la cuadra afirmó a EL DIA que una seguidilla de atracos ha puesto en alerta a la zona: “En esta cuadra sufrimos siete robos en menos de un mes”. “El otro día le robaron la camioneta a un vecino, aunque anteriormente le robaron la rueda y la batería. A otro le robaron la rueda del auto. Y a mi hijo le abrieron la camioneta y le robaron lo que tenía adentro. A otro vecino le robaron los focos de la luz. Y a otra vecina le saltaron el paredón hace tres días”, graficó.

Por último un grupo nutrido de frentistas pidieron “medidas urgentes” en todo el vecindario.