Quedarán en libertad los acusados del crimen de Miguel Heredia

En una jornada cargada de conmoción y tensión en el Tribunal Oral y Criminal N° 5, el juicio por jurados por el crimen de Miguel Heredia, a cargo la jueza Carmen Palacios Arias, llegó a su fin con el veredicto de “no culpabilidad” decidido por los doce jurados legos que conformaban el tribunal.

De esta forma los dos imputados por “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas agravado por el empleo de arma de fuego”, Juan Domingo Talerico y a Claudio Alexis Torres, quedarían en libertad en las próximas horas, previa verificación que no tengan impedimento para ello.

Tal como venía informando EL DIA en sus ediciones anteriores, se esperaban jornadas llenas de tensión en el recinto. Y así fue: en el día de ayer un silencio estremecedor dio inicio a los alegatos finales de la fiscal de juicio Dra. Silvina Langone y el abogado del particular damnificado Martín De Vargas quienes hicieron un recorrido por la prueba producida durante el debate, mencionaron los falsos testimonios y finalizaron con algunas imágenes de la vida íntima de la víctima Miguel Heredia - quien falleció por un impacto de bala que le produjo un traumatismo encéfalo craneal- que habían sido relatados por su madre Doris Vargas durante su testimonio en el juicio. Al respecto la defensa de los imputados se opuso afirmando que esas imágenes no eran prueba producida a lo largo del proceso. Pero la Jueza del TOC N°5 permitió su utilización.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como el particular damnificado hicieron hincapié en la importancia del rol que tiene el jurado en la toma de decisiones y solicitaron un veredicto de “culpabilidad” para los dos imputados.

Gritos y llantos

Durante los alegatos finales se vivieron momentos cargados de angustia cuando Lucas Bianco, abogado defensor de Talerico, alegó sobre cuestiones que no habían sido declaradas por los testigos acusando a la víctima: “los Heredia llegaron para querer tomar el barrio. Ustedes lo escucharon, había movimientos propios de la venta de estupefacientes. El barrio cambio” sostuvo en el inicio de su defensa.

Fue en ese momento en el que Doris Vargas, la mamá de Miguel Heredia, se levantó y grito: “me voy porque no puedo escuchar esta mentira. Esto no es así, yo busco justicia por mi hijo, no mentiras. Somos gente de trabajo que buscamos justicia por la muerte de mi hijo. A mi hijo lo tengo enterrado en el cementerio y no lo voy a volver a ver nunca más. Me pongo de rodillas para pedirles por favor”, dijo.

La Jueza del TOC N°5 tuvo que pedir silencio en varias oportunidades. La Dra. Carmen Palacio Arias destacó que “cada una de las partes tiene derecho a expresarse en base a una prueba de juicio y los demás tienen derecho también a respetar eso, así que si no guardan silencio me veré obligada a desalojar la sala”.

Pero el clima de tensión fue en aumento y el cruce de palabras entre las partes, los imputados y los abogados defensores hicieron que finalmente la Jueza del Tribunal tomara la decisión de desalojar la sala, instante en el cual Vargas se descompesó y tuvo que ser asistida por su abogado y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tras este episodio, y un cuarto intermedio, continuaron los alegatos que determinaron luego el fallo a los acusados.

Por último cabe mencionar que en el juicio por el crimen de Miguel Heredia el jurado votó por la “no culpabilidad” de los imputados, poniéndole así un punto final al proceso penal dado que la decisión es irrecurrible.