Con fuertes cruces, se vota un aumento en la tarifa de los taxis

La tercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante local terminará de abrir el telón del año electoral en nuestra ciudad, con el aumento en la tarifa de taxis de por medio. El ajuste del 35 por ciento será tratado hoy en el recinto, en el marco de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que votará en disidencia.

La intención del Municipio, como solía ocurrir otros años al analizar una suba del servicio, era la de arribar a un acuerdo por el que el expediente solicitado por propietarios y choferes se sancione por unanimidad. Sin embargo, en ninguna de las dos reuniones de la comisión de Transporte, presidida por la oposición, se pudieron acercar posiciones entre los bloques.

Las diferencias, que se contrastan en el arranque del año electoral, enfrentan dos dictámenes. Uno, de mayoría, está firmado por Juntos propone un aumento del servicio de taxis del 35 por ciento a partir de la medianoche. El otro, del Frente de Todos, establece un ajuste del 30 por ciento e incorpora subsidios y una serie de beneficios para el sector.

Si, finalmente, el oficialismo decide imponer su mayoría, a partir de la medianoche comenzaría a regir un nuevo cuadro tarifario. Según el proyecto, la bajada de bandera pasaría a 232 pesos y la ficha, a 25 pesos en horario diurno, y a 270 y 27 pesos, respectivamente, por la noche. Actualmente, la bajada de bandera vale 172 pesos y la ficha 18 en el primer caso; y 200 pesos y 20 pesos en el caso de los viajes nocturnos.

Ambas voluntades chocarán hoy en el recinto, en medio de fuertes cruces políticos. Es que la semana pasada el sindicato de Choferes de Taxis que conduce Juan Carlos Berón, lanzó un duro comunicado cargando al presidente de la comisión de Transporte, Facundo Albini, por la falta de acuerdo.

Las críticas de ese sector de los taxistas apuntaban a la “politización” del pedido de aumento por parte del edil massista, aunque evitaba mencionar al resto del bloque del Frente de Todos. También desde la bancada oficialista salieron a cuestionar su desempeño al frente del cónclave legislativo, luego de que fracasaran las dos reuniones previstas para destrabar el contrapunto.

Al día siguiente, la Asociación Civil de Taxistas Unidos salió a rebatir la postura del sindicato que conduce Berón y a defender el proyecto opositor. “Queremos dejar en claro que, lejos de meternos en la interna de los concejales, esta Asociación considera que la problemática que aqueja el sector, no solo es la baja tarifa con que contamos en estos momentos, y es por eso que no entendemos el porqué de no apoyar el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos, que incluía aparte de un aumento de tarifa otros puntos que beneficiaban a nuestro sector”, reza la misiva de este otro agrupamiento de taxistas.

La bancada peronista también cargó las tintas con un contundente mensaje conjunto en el que acusó al oficialismo de “desinformar” y ratificar que la postura del bloque es el de aprobar un aumento de la tarifa. Y que en la sesión de hoy “el Frente de Todos va a habilitar el tratamiento del tema, si es que el oficialismo acompaña”-

El comunicado también respalda al presidente de la comisión de Transporte, señalado por los choferes. “Nuestro compañero Facundo Albini no esgrimió ninguna posición personal, ni antepuso ningún otro interés, en detrimento de las necesidades de los trabajadores. La principal diferencia entre las posturas, es la intención de nuestro bloque de incorporar una serie de políticas públicas en la discusión. Entendemos que el servicio público de taxis en nuestra ciudad atraviesa un momento crítico. Y que sólo el aumento tarifario lo único que hace es prolongar una agonía”. Por eso, añadieron, supeditaron su propuesta a “la voluntad del oficialismo”.

Como se sabe, la relación de fuerzas en el deliberativo local consiste en una mayoría de 14 concejales del bloque de Juntos por el Cambio y una minoría de otras 10 bancas pertenecientes al Frente de Todos.

CONMEMORACIÓN Y RECLAMOS

En otro orden, se espera que en la sesión el Concejo Deliberante conmemore la trágica inundación del 2 de abril de 2013. Entre los homenajes, se incluyen la declaración del Día de la Solidaridad platense, y la colocación de una placa con el nombre de las víctimas fatales del fenómeno.

Además, desde el bloque de Juntos expondrán el convenio por el que la Municipalidad y la Universidad de La Plata (UNLP) realizarán un proyecto de prevención de catástrofes.

Por otra parte, el Frente de Todos presentará una iniciativa para crear un fondo municipal que subsidie al sistema de transporte de taxis y remises de la Ciudad, que prevé su financiamiento con el 15 por ciento de la recaudación del sistema municipal de Estacionamiento Medido.

El peronismo también reclamará el giro del expediente que contiene el pliego de licitación del nuevo sistema de micros de La Plata, que, afirman en esa bancada, tiene un retraso de ocho meses. Se trata de un pedido de informes presentado por Paula Lambertini, quien reclamó que el actual sistema “fue diseñado hace 20 años para una ciudad que ya no es”. La edil viene advirtiendo sobre la necesidad de incorporar una mayor frecuencia y ampliar recorridos, al tiempo que cuestiona la “falta de transparencia” de al confección del proyecto.