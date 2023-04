La indefensión que sufren los vecinos de la Ciudad ante el avance de la inseguridad

Ahora son del barrio de La Loma, uno de los más tradicionales del casco urbano platense, los vecinos que dicen estar hartos de la inseguridad y en donde un grupo de ellos se reunió para reclamar por una mayor presencia policial en la zona. El lugar es otro de los barrios platenses castigados por el flagelo de una ola delictiva que, en lugar de replegarse, ataca cada día con mayor violencia sobre la población. “Hace tiempo que no se ve a un patrullero en la calle”, dijeron.

Señalaron también que colocaron alarmas vecinales, que tratan de ayudarse entre todos, pero el delito no se detiene: “A mí me robaron dos veces, le robaron hace poco a una chica en la calle, pero no hay presencia ni respuesta policial”.

Se sabe, lamentablemente, que la inseguridad no deja de presentar día a día en nuestra ciudad episodios lamentables, con víctimas de asaltos y robos violentos, en situaciones que se registran algunas de ellas a pocos metros de dependencias policiales y que, en otras, debió mediar la valiente actitud de los vecinos para repeler a a los asaltantes, patentizándose en forma dramática la indefensión en que se encuentran muchas personas.

En los últimos días arreciaron robos millonarios a personas mayores que, además, fueron golpeadas con dureza por los ladrones. En estos episodios los delincuentes contaban con datos certeros sobre recientes operaciones de índole económica que habían realizado sus víctimas. En el caso de La Loma se registraron robos contra edificios de altura, en departamentos ubicados en un segundo y en un quinto piso.

La delincuencia se muestra más activa. Se concretaron en las últimas jornadas atracos a comerciantes, a los que se amenazó de muerte previamente; ataques a piedrazos contra locales comerciales, luego saqueados; robos de magnitud en barrios cerrados de la zona... Se logró, al menos, desbaratar una banda de narcomenudeo que operaba en Melchor Romero, Villa Elvira y Meridiano V, aunque se sabe que en casi todos los barrios proliferan bandas similares; siguieron los asaltos a repartidores, los robos de ruedas, de cables, los despojos de los motochorros.

Esta lista, claro, es meramente ejemplificativa. No debe olvidarse que se habla, tan solo, de los delitos que son denunciados. No de los ocurridos y que las víctimas ni siquiera encuentran motivo para ir a la comisaría a denunciarlos. No es que lo hagan por desinterés, sino porque presumen que perderán tiempo. Inclusive, en algunas dependencias policiales los inducen a que no formulen presentación alguna.

Sin embargo, debe insistirse en esta afirmación: los vecinos de nuestra zona vienen demostrando en los últimos años su voluntad de cooperar con la Policía y también con las fiscalías intervinientes.

Citaron a jefes policiales a sus reuniones y cruzaron con ellos opiniones, además de haber ofrecido siempre datos que podrían servir para investigar muchos delitos e identificar a sus autores.

Por otra parte, en muchas ocasiones -y esto debiera preocupar- se ocuparon de detener a delincuentes.

Es preciso, entonces, señalar que sólo una mayor presencia policial en las calles, una suficiente cantidad de patrulleros realizando rondas y una actitud más diligente de las fuerzas de seguridad permitirá quitarles a los delincuentes el control de las calles.

Lo que también está en juego es el principio de autoridad, que el Estado debe recuperar en plenitud.

La Policía debiera responder prontamente y con mayor eficacia a los reclamos de muchos barrios, abandonados hoy a su propia suerte, dominados por bandas delictivas, por asaltantes y motochorros que despliegan a su arbitrio y con violencia un accionar delictivo al que nadie parece querer detener.