Tirante renació como el Ave Fénix y quiere retomar el camino en el circuito

Se estaba esperando. El Challenger de México Open fue testigo del resurgimiento de Thiago Tirante. El tenista platense tuvo una brillante actuación al llegar a la final de dicho certamen, donde el pasado sábado cayó con el alemán Dominik Koepfer en tres sets (6-2, 4-6 y 2-6). A pesar de la derrota en el partido decisivo del torneo mexicano, el pibe de la barriada de La Cumbre dejó buenas sensaciones de estar recuperado tanto en su juego como desde el punto de vista mental, que en este deporte suele incidir de sobre manera en el rendimiento de cada jugador.

Tirante, ya instalado en la ciudad de San Luis Potosí donde esta semana le espera un nuevo Challenger en territorio azteca, dialogó con este medio diciendo que “me fui muy contento del Distrito Federal por el hecho de volver a jugar en un buen nivel y que aspiró a mantenerlo durante la temporada. Además, el hecho de llegar a ser finalista de un torneo tan importante me genera confianza para repetirlo en futuras presentaciones”.

En el torneo de San Luis Potosí, que también se juega sobre polvo de ladrillo, no tendrá un debut nada fácil, ya que en la ronda inaugural se tendrá que enfrentar con el primer clasificado del certamen, el australiano James Duckworth (31 años) ubicado en el puesto 110 del ranking mundial ATP, que viene de caer octavos de final del Challenger de México con el colombiano Nicolás Mejía.

Volviendo a su anterior presentación en el Challenger del Distrito Federal rescató que “insisto que mucha me da mucha confianza para encarar el resto de la temporada de la mejor manera. Obviamente son partidos, son torneos y en el día a día de la semana perdemos más de lo que ganamos. Esto es sencillo así donde uno se va vencedor y el otro perdedor. En este caso me tocó caer en la final, pero me fui del México City Open con sensaciones renovadas”.

Tirante subió 39 escalones en el ranking de la ATP por lo que volvió al “Top 200”

Más adelante agregó que “estuve toda la semana compitiendo muy bien, con mucha confianza en mí mismo y sobre todo en mi juego, que fluyó en situaciones complicadas muy bien y con seguridad a la hora de resolver. En lo que respecta a lo físico me encontré en óptimas condiciones, pese a la altura que hay en el Distrito Federal de México y sobre todo de la cabeza estuve muy bien. Como ya lo dije fue una muy linda semana y ojalá me pueda agarrar de esto que hice para poder seguir haciéndolo de aquí en adelante”.

De acuerdo a la última actualización del ranking, Tirante subió 39 escalones para volver a ingresar al Top 200, ya que se ubica en el puesto 199 teniendo en cuenta que su mejor posición dentro del circuito profesional fue 161 y que se encuadró en el 22 de agosto del año pasado.

El Distrito Federal de México se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Evidentemente esto no lo condiciona a Thiago Tirante, que el lunes próximo estará cumpliendo 22 años, ya que su único título a nivel profesional ATP lo consiguió en la ciudad ecuatoriana de Ambato, ubicada a una altitud de 2.577 metros, al vencer en la final al peruano Juan Pablo Varillas en dos sets (7-5 y 7-5) sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo. Ese partido tuvo lugar el 26 de julio de 2021.

Ahí, Thiago parecía encaminarse, pero recayó en los vaivenes como producto de su carácter. Este año no parecía encontrar el camino cayendo en primeras rondas de los torneos hasta llegar a jugar un torneo futures M25 en San Miguel de Tucumán, donde no pudo superar las semifinales. Pero Tirante lo siguió intentando con sus entrenadores Javier Nalbandian y Miguel Pastura. previo al torneo de México, el platense había tenido una atisbo de reacción en Viña del Mar, en Chile, al quedar eliminado en octavos de final ante el italiano Andrea Vavassori.

Por último, Tirante reiteró que “esta última actuación me llena de confianza para las siguientes semanas, donde me quedan otros tres torneos más acá en México, que son Challengers y ojalá pueda seguir de esta manera demostrando más que nada mi nivel de tenis. Además del tema mental y físico. En ese sentido, literalmente, estoy hecho un animal”.

Sin lugar a dudas, la recuperación de Tirante es muy buena para el tenis argentino, porque se encuentra dentro de esta camada de jugadores jóvenes, como es el caso del otro platense Tomás Etcheverry, que son la parte de “renovación” de la Legión. A Thiago le sobran condiciones, ya lo ha demostrado al ser el número uno del tenis Junior en el año 2019 tras ganar el Orange Bowl Sub-18 de Miami.