VIDEO. Se filtró otro audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammon: "Me encantás hasta los huesos"

Sin dudas, Jey Mammon se encuentra acorralado mediáticamente y en la mira de la justicia tras la denuncia de abuso sexual de parte de Lucas Benvenuto.

Vale recordar que, tal como informó este diario, anoche el periodista Baby Etchecopar sacó a luz un audio enviado un año antes de efectuarse la denuncia (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-4-5-6-47-0-baby-etchecopar-saco-a-la-luz-el-audio-que-lucas-benvenutto-le-envio-a-jey-mammon-escuchalo-espectaculos). En ese testimonio se puede escuchar Benvenuto diciendo: "No miro mucho la televisión argentina, ya que viajo un montón, pero el otro día te escuché hablar de los abusos en el fútbol argentino", allí fue cuando aseguró que: "Me acorde que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséís años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás".

Ahora, se filtró otro audio que Lucas Benvenuto le mandó a Jey Mammón el 1ro de noviembre de 2019. “Hola hermoso, hermoso, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, como te fue. Me fui a Europa, volví, estuve cuatro días y te escribo desde Cancún. Hay tormenta. Me acordé de vos y no sé por qué, pero siempre me acuerdo de vos”, le comentó al actor.

Y continuó: “Llego el viernes a Buenos Aires y me vuelvo a ir en 20 días a Europa. Llego, estoy un mes, y me voy. Y así, y así”. Fue entonces cuando expresó su angustia por no poder estar juntos: “No sé qué nos pasa Jey, yo te adoro mucho y no te quiero perder. No sé por qué te estoy diciendo esto ahora en esta circunstancia pero quería que lo sepas. Soy un forro del orto y vos un forro de mierda pero me encantas hasta los huesos”.

Finalmente, no hubo respuesta por parte de su interlocutor, con lo cual decidió enviarle otro mensaje. “Me parece estúpido que no me respondas cuando llorabas en mi pechito cuando te iba mal en las fiestas de GH -le reprochó Benvenuto-Te volvías loco porque no te iba bien o no se llenaban. Lo cual valoro mucho porque conocí esa parte sensible tuya, de fracasar, y siempre estuve ahí”.