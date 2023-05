Estudiantes no aprovechó el jugador de más y el empate lo condenó

Algunas limitaciones en la gestación del juego ofensivo y escasa resolución en el área rival fueron las principales razones por las cuales Estudiantes regresó con algo de fastidio de Florencio Varela, tras terminar empatando 1 a 1 ante el buen equipo que es Defensa y Justicia.

El hecho de que el dueño de casa se haya quedado con diez hombres muy temprano, por la correcta expulsión en el primer tiempo de su mediocampista central, Kevin Gutiérrez, dispara la autocrítica en el equipo de Eduardo Domínguez, que no supo quebrar el carácter y la convicción de los hombres de Julio Vaccari para cuidar el punto que terminaron valorando mucho.

Estudiantes celebra como una arista positiva la ratificación del buen momento que disfruta Benjamín Rollheiser, autor del gol y nítida figura. También volvió a quedar en evidencia que la presencia de Mauro Boselli (jugó sólo el segundo tiempo) es fundamental para otorgarle una identidad verdaderamente peligrosa a la línea de ataque.

Mauro Méndez, quien fue su reemplazante, no supo aprovechar la oportunidad. El uruguayo estuvo impreciso y terminó redondeando una opaca labor.

El técnico Eduardo Domínguez, quien reconoció en conferencia de prensa que el resultado fue justo porque sus dirigidos no encontraron los caminos para la victoria, elogió la resistencia defensiva de su oponente y, de esa forma, profundizó su identidad como un conductor que habla tan claro como sensato a la hora de marcar virtudes y carencias.

ERROR GRAVE DEL CORCHO Y OTRO ACIERTO DE ROLLHEISER

En un trámite bastante chato, con escasas luces creativas y demasiadas imprecisiones, Estudiantes volvió a extrañar mucho a Mauro Boselli. Con el uruguayo Méndez como reemplazante se advertía con claridad que al Pincha le costaba construir situaciones de peligro real para Unsain,

Hubo un primer quiebre en la historia del partido y fue cuando Kevin Gutiérrez recibió un pase comprometido (a Defensa le gusta mucho salir jugando a ras del piso desde el fondo) no controló bien, perdió el balón ante la presión de Rollheiser y no le quedó otra alternativa que frenarlo con infracción. Con la ayuda del VAR (en este caso hizo justicia) el árbitro Ray Hilfer cambió la amarilla inicial por tarjeta roja y el partido le presentó al León una oportunidad inmejorable para crecer en su juego.

Gastón Benedetti esta vez no pudo desequilibrar por la banda izquierda como la fecha pasada ante Vélez / Fotobaires

Cuando el pronóstico del partido auguraba lo mejor para el huésped, el Corcho Rodríguez se equivocó feo jugando una pelota hacia atrás (ya no estaba Santiago Núñez porque lo había reemplazado José Sosa) y Uvita Fernández demostró sapiencia y calidad técnica para armar una definición notable eludiendo a Andújar , definiendo alto y cruzado. Estudiantes pasaba a perder cuando parecía tener todo servido en bandeja como para pensar en ganar. Eduardo Domínguez, enojado y asombrado por la falla de su mediocampista, por un momento se quedó en silencio al lado del banco de suplentes.

Fue Rollheiser, uno de los mejores de la cancha junto a Uvita Fernández, el que empató bastante rápido y volvió a sembrar optimismo en que el Pincha iba a poder dar vuelta por completo la historia. Once contra diez el León era el claro favorito para quedarse con todo lo que había en juego.

ENTRÓ BOSELLI Y EL LEÓN RECUPERÓ SU DNI DE ATAQUE

El ingreso de Mauro Boselli para disputar el complemento (no fue titular porque no alcanzó a completar ningún entrenamiento) fue como devolverle el documento al ataque albirrojo. Su sola presencia adentro del área rival le restituyó al equipo la fisonomía que necesitaba. Es la referencia obligada de un equipo que lo necesita en un grado de dependencia llamativo.

El Pincha extrañó a Boselli, el jugador que tiene más “poder de fuego” en el plantel

Esta vez no facturó, pero su regreso era esperado por los compañeros, por el cuerpo técnico y por los hinchas, que no encuentran en el uruguayo Méndez, ni en Mateo Pellegrino y tampoco en Matías Godoy (todavía no queda claro cuál es su puesto genuino) a un reemplazante que inspire, al menos, una tibia esperanza de gol.

Estudiantes pudo haber marcado el segundo tanto en un intento doble de Rollheiser, donde pateó de derecha y rechazó Unsain; de inmediato su remate de zurda rebotó en el travesaño. De todos modos, quedó claro que le faltó creatividad en tres cuartos de cancha Tanto Leonardo Godoy como Gastón Benedetti no fueron desequilibrantes como en partidos recientes.

Un capítulo especial requiere la pobre actualidad de José Sosa. El Principito, que fuera tan esperado y pedido por los hinchas en mercados de pases anteriores, no está bien y de ningún modo consigue marcar la diferencia en el aspecto creativo. Ya nadie pide por su titularidad y hasta son muchos los que cuestionan su ingreso desde el banco de suplentes como alternativa.