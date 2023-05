Pérez Irigoyen: “En La Plata, la intendencia debería tener alternancia”

El dirigente del radicalismo platense y exprecandidato a intendente Claudio Pérez Irigoyen defendió ayer la idea de la alternancia dentro del gobierno municipal, manifestó el interés por integrar una estrategia que represente a la UCR local y advirtió sobre la necesidad de incorporar peronismo a la alianza de Juntos por el Cambio.

Durante una visita a la redacción de EL DIA, el médico dijo que habla “con todos los sectores políticos de la Ciudad”, aunque no anticipó si se postulará como precandidato en las próximas elecciones. Abonó la idea de confluir dentro de la estrategia nacional y provincial que adopte Juntos por el Cambio, al tiempo que reconoció que representar en los comicios a la UCR local “le encantaría”.

Respecto al gobierno municipal y la figura del Intendente, el médico se mostró reticente a una postulación de Julio Garro por un tercer mandato: “Las candidaturas no se acuerdan fácilmente porque no están acordadas las alternancias. Me parecía que Garro tenía la oportunidad de ser dos veces intendentes y que, esta vez, por un tema de desgaste, la alternancia con acuerdos sería mejor. Debería haber un recambio”, analizó. Y mencionó recientes polémicas en las provincias por gobernantes que reiteran sus postulaciones a más de una reelección.

Mientras llamó a sumar acuerdos con sectores del peronismo no kirchnerista, Pérez Irigoyen se refirió a la gestión municipal. “Cuando Garro asumió le llevé 35 propuestas de mi plataformas: algunas las implementó, como las bicisendas, la renovación del espacio público y la semaforización; otras, no”, dijo.

Quien compitiera con el jefe comunal para la intendencia en 2015 y con el también radical Sergio Panella, elogió a los dos precandidatos a presidente de su partido Gerardo Morales y Facundo Manes, los consideró renovadores y abogó por una confluencia de estrategias entre ambos. “La cuestión esta vez pasa por lo nacional y lo provincial, pero no deben descuidarse los intereses de nuestra ciudad, que debe contar con una política moderna, integradora y productiva”.