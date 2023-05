Nito Artaza impugnó a Jorge Macri en capital

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Nito Artaza presentó ante la justicia una impugnación contra la candidatura de Jorge Macri al sostener que “no está conforme a derecho”. El dirigente radical anunció que presentará una “declaración de certeza” por parte de la justicia porteña, al poner en duda que el actual funcionario de Horacio Rodríguez Larreta cumpla con los requisitos establecidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para desarrollar su postulación.

“Vamos a presentar en la justicia una acción declarativa de certeza, para que no ocurra en la ciudad de Buenos Aires suspensiones de elecciones y deterioro del sistema democrático. La precandidatura de Jorge Macri por el PRO no está conforme a derecho”, sostuvo Artaza a través de Twitter.

En ese tuit Artaza incluyó un video en el que detalla que se presenta en la justicia para evitar que suceda “lo que ocurrió en otras provincias argentinas con impugnaciones, suspensión de elecciones a días de los comicios”. Se refiere al fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan sólo cinco días antes de la votación.

“Estamos convencidos que la precandidatura de Jorge Macri por el PRO no está conforme a derecho. Es actual intendente de la ciudad de Vicente López con goce de licencia y no cumple con los dos requisitos esenciales que exige la constitución de la Ciudad de Buenos Aires y es por eso que con mi equipo jurídico vamos a presentar una declaración de certeza preventiva por esa candidatura porque la ciudadanía necesita certidumbre y transparencia”, señaló Artaza.

Además, el ex senador precisó que “el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la ciudad”.

Artaza insistió en que el precandidato que tiene el aval de Mauricio Macri “no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña” y, además, “certificó domicilio en Vicente López donde es intendente con goce de licencia”, por lo que no cumpliría con el tiempo de residencia requerido ni con desarrollar una función pública en otros distrito.