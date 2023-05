Valentina Marletta, la platense que sueña con trabajar en la F1

Desde muy pequeña, Valentía miraba al cielo teniendo la curiosidad de cómo eran los aviones y cómo podían volar. Así que después de cursar toda la escuela (primaria y secundaria) en el Colegio Estrada de City Bell no tuvo dudas que carrera iba a seguir en la ámbito universitario: Ingeniería.

Aquella niña apasionada por los aviones, Valentina Marletta, ahora con 23 años, egresó de la Universidad Nacional de La Plata y se convirtió en la primera mujer de Argentina en recibir el título de Ingeniería Aeroespacial. Un logro que apenas una docena de personas -el resto todos varones- han podido cristalizar.

Al margen de las distintas vertientes laborales con que cuenta la Ingeniería Aeroespacial, Valentina encontró la veta de que podría trabajar en la Fórmula Uno sobre la construcción de los vehículos de la máxima categoría del automovilismo internacional y al respecto dialogó con este medio en su visita a la redacción.

- ¿Cómo surgió tu interés por la Fórmula Uno?

- Fue durante la pandemia. Estábamos con mi novio conviviendo y un domingo puso en la tele una de las carreras de Fórmula Uno. A partir de ahí me enganché, me encantó y desde ese momento no me pierdo ninguna competencia, ya sea práctica, clasificación y por su puesto la final. Además, saqué todo tipo de conclusiones de como se podían vincular mis estudios a dicha categoría automotriz.

- ¿Te acordás cuál fue esa primera carrera de Fórmula Uno que viste?

- Lo que recuerdo que la ganó Valtteri Bottas, que en ese momento estaba compitiendo para el equipo Mercedes. Por eso me hice hincha de la escudería, pero yo estoy abierta a cualquier equipo en que puede desarrollar mi actividad.

- ¿En tu familia había alguien que la gusta la Fórmula Uno?

- No. En casa nunca miramos ninguna carrera, pero después hablando con mi mamá me contó que ella, en su adolescencia, también veía la Fórmula Uno, cuando corría (Carlos Alberto) Reutemann. Quizá, como suele decirse, por ahí estaba el gen escondido y se despertó.

“Jamás había visto F1, pero en la cuarentena me enganché con una carrera y ahora no me pierdo ninguna”

Valentina Marletta,

Ingeniera Aeroespacial

- Claro que también quizá viste que la Fórmula Uno se podía amoldar a tu carrera universitaria?

- El deporte me fascinó y después cuando uno se adentra más a la parte técnica y estratégica está todo relacionado por lo que es una especialidad donde se implementa mucho la ingeniería. Eso me llamó mucho la atención y cuando observé que la parte de aerodinámica se podía aplicar y en mi caso como Ingeniera Aeroespacial me entusiasmó mucho más.

- ¿Tuviste algún intercambio con alguien que se encuentra trabajando en la Fórmula Uno?

- En su momento hablé con un egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que llegó a trabajar en una de las escuderías y me dijo que hay muchas chances de que pueda ingresar en ese mundo. En su caso se recibió en Aeronáutica, pero después realizó una serie de cursos. En lo particular para el futuro, quizás el año que viene, pueda hacer un Master para especializarme sobre el tema.

- ¿Cómo es la carrera de Ingeniería Aeroespacial?

- Es una carrera muy linda y amplia. Son cuarenta y siete materias. En lo que respecta a parte Aeroespacial se hace mucho hincapié sobre satélites, lanzadores, ya que la Facultad trabaja mucho en ese sentido y en lo que tiene que ver a la Aeronáutica se hace referencia a los aviones e inclusive a la construcción de aeropuertos y después también se está aplicado a lo que son otras industrias como la automotriz, a la que me inclino, pero además está lo que tiene que ver con la energía eólica. La verdad que es muy amplia en todos los aspectos.

Valentina Marletta aquella niña que tenía curiosidad por los aviones, hoy aspira a ser parte de una escudería de Fórmula Uno.

Valentina Marletta junto a su familia tras recibirse de ingeniera aeroespacial / EL DIA