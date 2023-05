VIDEO.- El Hospital de Niños, por dentro: médicos denuncian una grave crisis

Médicos especialistas en distintas áreas del Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata, relataron en primera persona las complejidades que presenta el lugar ante una situación de "angustia y desesperación" por la falta de profesionales, de disponibilidad de camas de terapia intensiva y sobre todo, por los bajos sueldos que perciben tras tantas horas de trabajo y de esfuerzo.

Como viene publicando EL DIA (ver: https://www.eldia.com/nota/2023-5-22-4-21-22-otro-pedido-desesperado-en-el-hospital-de-ninos-la-ciudad), los profesionales decidieron plantear "el estado de desamparo" que reciben ellos y el Hospital, algo que se profundiza cada vez más y que se torna "alarmante", tal como lo definieron en una solicitada publicada ayer en este diario.

La demanda que existe por la cantidad de pacientes que recibe este nosocomio platense es considerable, y para hacerle frente a esta situación no alcanza sólo con que los profesionales y auxiliares redoblen esfuerzos. Entre tantas cuestiones, afirman que muchas veces, "no hay lugar" para terapia intensiva y que en estas condiciones "se hace difícil que tengan una buena atención".

La radiografía del Hospital de Niños

En diálogo con EL DIA, los médicos analizaron la grave crisis que atraviesa el Niños, según denuncian, y especialmente el estado en que se encuentran las distintas áreas en las que les toca trabajar. Así contaron la problemática que viven en el día a día y realizaron una radiografía del estado en que se encuentra un hospital emblema de la Provincia.

Karina Bandín, que trabaja en el Servicio de emergencias y es jefa de guardia los días miércoles, contó que "nosotros venimos reclamando que el Hospital no está bien. Le ponemos garra, corazón y alma, pero no damos mas. Yo entregué una guardia con 28 pacientes internados. Si mi compañero tiene que entrar un paciente, no tengo lugar. Ya no sabemos con quien tenemos que hablar. Es una crónica de una muerte anunciada".

Luego agregó: "Venimos pidiendo, gritando, marchando, se hizo de todo. Tenemos la camiseta y el Ludovica pegado en el alma. Nosotros somos médicos que nos formamos acá, somos todos profesionales de mas de 20 años trabajando. No damos mas. Yo no quiero ser cómplice de un Estado que no está respondiendo y que a un paciente no le podamos dar la atención. Acá las puertas están abiertas, es todo un equipo que da respuestas. Todos tratamos de darle la atención. El paciente que entra hay que darle el 100%. Esa mamá o papá que viene con su hijo quiere que lo atiendan y yo no puedo decirle `no, andate a otro lugar´".

A su vez, su compañera Grisel Azcona (Jefa de Guardia Central de los sábados), también se sumó a los reclamos: "La situación que queremos plantear desde la Guardia Central, que somos una guardia de puertas abiertas, respondemos a la demanda de lo que es La Plata, Berisso y Ensenada, del interior de la Provincia y de estos países que vienen incluso a buscar respuestas. Tenemos una demanda de atención sobre todo los fines de semana entre 300 y 350 pacientes".

En esta misma línea, remarcó: "En estos últimos días hemos visto 3.566 pacientes y el problema es que disminuyó el recurso humano. la guardia es un caos: la gente se te prende del guardapolvo, pidiendo una respuesta y que los atiendan y es imposible responder a toda la demanda cuando somos un servicio de emergencia. Nosotros pedimos el aumento de los sueldos de todo el personal del Hospital, no solamente de lo que es el ingresante de residente. Es imposible poder sostenerse".

Otra de las grandes problemáticas que presenta el Hospital, según denuncian, es la falta de insumos. Los especialistas reclaman no recibirlos en tiempo y forma y además, resaltan que solicitan los de mejor calidad para una mejor atención. "Nosotros hacemos ordenes de compra en los hospitales públicos, la cuales año a año vamos pidiendo (el año previo), que insumos requerimos para el año siguiente. Cada vez esta es una tarea mas compleja, dado que nosotros tenemos distintos proveedores que se presentan para el Estado y estos proveedores se presentan cada vez en menor cantidad, porque ya no pueden trabajar de la forma que el Estado les paga", comentó Eugenia Altamirano, Jefa del servicio de Patología.

En la misma sintonía manifestó: "Nosotros cuando pedimos insumos, pedimos insumos de calidad. En mi área, por ejemplo, no podemos pedir insumos baratos, porque esos insumos tienen que ser de calidad. Nosotros recibimos pacientes con biopsias oncológicas y si nosotros tenemos productos de mala calidad, podemos dar diagnósticos erróneos y eso llevaría a un tratamiento inadecuado". A su vez, sumó otro dato para ilustrar la situación: "Lo que uno elige es rechazado e incluso se atrasa un año entero. Actualmente me rechazaron hasta el agua destilada, algo increíble, nunca me había pasado. El ministerio tiene un historial de precios que quedan desactualizados con nuestra economía, entonces todo es un precio excesivo. En patología hay muchos insumos que son importados, es decir, el valor es en dólares, por eso es que dejan los proveedores de acercarse al hospital. Yo pido al ministro de Salud como al Gobernador, se acerquen a nosotros y aumenten el presupuesto destinado a Salud".

Más áreas en problemas

Quienes también viven esta situación de angustia, son aquellos profesionales que se encargan del área de cirugía, donde afirmaron que hace algunos meses atrás tenían ocho quirófanos y actualmente solo utilizan uno.

Andrea Urrutia, Jefa de sala de cirugía, explicó a este medio: "Los cirujanos queremos operar. Venimos para operar. Encontramos una barrera que tiene que ver con lo que está funcionando el Hospital en las salas de internación, porque no hay capacidad en este momento y aparte, por una problemática especifica del área quirúrgica. Hoy nosotros no contamos con la dotación de anestesiólogos para poder trabajar. Hay una área quirúrgica dotada con 8 quirófanos, donde esta toda la tecnología, todo el personal que nos asiste, pero no podemos operar porque nos faltan anestesiólogos. Eso hace que usemos 1 o 2 quirófanos por día. Esto hace que la lista de espera que necesitan operarse, sea de un año a más. Eso nos angustia y nos desespera".

Con este inconveniente, se le suma otro más que tiene que ver con la falta de personal, algo a lo que Urrutia hace referencia: "Sufrimos 6 bajas de personas que tenían capacitación en cirugía en general, cirugía pediátrica y después otras sub-especializaciones, no solamente porque se han ido a Capital, donde el sueldo es prácticamente el doble, sino también se han ido al interior del país donde también se les pagan honorarios mucho mas altos de los que se pagan acá, dentro del ámbito de la Provincia".

Por su parte, las doctoras Daniela Saseta y Elizabeth Montero Labat, ambas Jefas de Sala Intermedia -donde se internan nenes de 2 años y otra donde se internan chicos de 1 a 15 años-, se suman a los pedidos de sus colegas.

"Estamos viendo que en este último año, la caída es al abismo. Nosotros tuvimos siempre 16 cunas, sobre todo en estas épocas, de epidemia y de infecciones respiratorias agudas bajas, y este año tuvimos 8 hasta hace una semana y desde hace una semana tuvimos 10, de manera que estamos trabajando a la mitad", aseguró Saseta, mientras que Labat remarcó: "La sala donde estoy a cargo habitualmente tenia 16 camas, por una cuestión de falta de recurso humano, porque con los pacientes trabajamos hasta la tardecita y luego viene la guardia, y la falta de médicos que estén controlando los pacientes, hemos tenido que reducir el numero de camas. Actualmente contamos con 8 para internación. No hay lugar. No se pueden aceptar pacientes desde otro lugares de Provincia. A su vez llegan pacientes muy comprometidos que tienen que permanecer en la guardia porque no tienen lugar donde internarse y por ahí pasa que la terapia intensiva está llena y por ahí no se pueden aceptar pacientes que necesitan salir para ingresar otros pacientes mas graves. Todo esto nos preocupa mucho".

Ambas coinciden en que esta situación, sumada a la falta de profesionales, también se da por el bajo salario que perciben. "Creemos que una de las causas fundamentales es el poco salario que tenemos y el poco rédito que tenemos a nuestro trabajo y eso ha generado este cambio y esta disminución del numero de médicos ingresantes como la ida de médicos de larga data que estaban en nuestro hospital y deciden tomar otros caminos para tener una mejor calidad de vida", subrayaron.

En esta línea, se sumó Federico Pérez, Jefe de servicio de Clínica e Internación General, que resaltó que "no hay ninguna intención política" en este pedido de ayuda por parte de los médicos. "Somos un grupo de médicos que tenemos 20, 30 años acá dentro de la institución y no tenemos ninguna intencionalidad política. Simplemente, es una situación que se viene dando y que cada vez es mas alarmante y preocupante. Se esta recargando mucho el sistema hospitalario porque no tenemos las disponibilidad de camas. Hoy la terapia intensiva está sin disponibilidad, en la actual situación epidemiológica actual, entonces nos preocupa mucho. Aún se está a tiempo, acá hay gente que es valiosísima".

Pérez también describió la situación angustiante del Hospital: "Este es un hospital de referencia pediátrico de la Provincia de Buenos Aires, es la institución de máxima complejidad y hay una situación que se viene dando de deterioro, sobre todo en el ultimo año y medio. Era un hospital que tenia mas de 350 camas y hoy estamos alrededor de 200, se hacían mas de 350.000 consultas y el año pasado se hicieron 200.000 y de unos 15.000 egresos hoy hay menos de 10.000. Esto tiene que ver entre otras cosas, que se nos están yendo los pediatras y los médicos jóvenes no están abrazando la pediatría. Nos preocupa muchísimo esto porque está deteriorando la calidad de atención".

Por último, Zulma Fernández, Jefa de Servicio de Clínica Médica y presidenta de la Asociación de Profesionales, dejó en claro lo que comentó su colega Federico Pérez y volvió a manifestar: "Este reclamo no tienen ningún tinte político partidario, es por el hospital de niños. Todos los jefes estamos angustiados por como viene el deterioro del hospital que viene desde hace mas de 10 años. La inflación ha hecho una crisis muy importante y la mayoría de los profesionales jóvenes, después de tener una formación de 4 a 10 años, deciden migrar a otros lugares de Buenos Aires o a otros países. En capital por la misma tarea, la misma formación y la misma calificación se paga casi el doble. Nosotros necesitamos que el Gobernador y el Ministro de Salud, queremos que nos reciba. Queremos que a través de un diálogo respetuoso, queremos levantar el hospital, no lo podemos ver así. Tenemos un éxodo de casi 50 profesionales en estos 2 últimos años que afecta a 11 especialidades".