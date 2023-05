Alexis Mac Allister y su nueva novia en el casamiento de Lautaro Martínez: la reacción de Cami Mayans

El lunes 29 se llevó a cabo la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, acompañados de varios integrantes de la Selección Nacional. La fiesta fue en un exclusivo edificio de Lago Di Como.

La sorpresa la llevó Alexis Mac Allister, quien asistió con Ailén Cova, su nueva novia. Este hecho causó gran revuelo en las redes sociales, donde no se olvidaron que el jugador dejó a Camila Mayán por su actual pareja.

Esto sucedió en medio de rumores de infidelidad y escándalo, por lo que la asistencia de Cova no pasó para nada desapercibido. La pareja se limitó a disfrutar con amigos y posar para la fotografía grupal, con el resto de los Campeones del Mundo y sus respectivas esposas.

Una pesadilla

Este martes, Cami Mayans, ex de Mac Allister, pasó por Intrusos y contó cómo está viviendo su presente con nuevos proyectos y cómo superó los golpes de la vida en el pasado.

“Para haber arrancado hace tan poco, me va bien. Creo que es algo que lo tengo que ir llevando y viendo cómo se desarrolla pero, ojalá que siga bien”, aseguró en cuanto a su nuevo proyecto de ser influencer de moda.

Todavía no se animaba, “era como que me daba vergüenza” pero una vez que se llenó de valor pudo entender que “había algo por lo que no me terminaba de soltar ni encontrarle el momento”.

Respecto a la repercusión que tuvo su separación de Mac Allister, agradeció el apoyo de todos sus seguidores: “Aparecieron muchos mensajes lindos. Ya venía todo con bastante exposición por el tema del Mundial y demás, y después fue medio como un sube y baja, según lo que iba pasando”.

“Todo lo que pasó desde el primer momento hasta hoy, yo nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No quiero tratarlo como una pesadilla porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, cerró.