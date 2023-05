VIDEO.- Declaró Lucas Puig: "No soy un depravado como me llamaron" 

El profesor de música Lucas Puig, condenado a 35 años de prisión por abuso sexual en el jardín de infantes San Benjamín de Los Hornos, una causa que data del año 2009, declaró hoy en la audiencia de revisión de la pena solicitada por su defensa, la cual se lleva a cabo en la Sala V del Tribunal de Casación de La Plata.

El docente, encontrado culpable de los hechos, afirmó que "soy Lucas Manuel Puig, no soy abusador". En relación a los chicos de la denuncia en su contra, sostuvo que "ellos son víctimas de esta situación que llevamos desde hace 13 años". "Los menores también son víctimas de este proceso pero no de ningún tipo de hecho delictivo que haya realizado", dijo en Casación.

Ante el Tribunal, expresó que "yo no soy abogado. Soy maestro de música. Y este proceso después de esta denuncia que fue sorpresiva me fue convirtiendo de a poco en un pseudo abogado. Y no me gusta eso porque yo soy maestro de música. Salía todos los días de mi casa en bicicleta con mi guitarra hasta que me pude comprar el auto, y no con una mochila llena de códigos procesales, de jurisprudencia".

"Tengo cuatro hijos, no soy un degenerado. Tengo hermanos, amigo, novia, juego al fútbol. No soy un depravado como me han llamado. Siempre estuve a derecho en estos 13 años, he participado de todos los actos procesales salvo de uno", deslizó.

"Amo ser docente. En una clase un alumno me preguntó: 'Profe, vos de qué trabajás' y eso es porque veía mi vocación", comentó. "Trabajé en muchas instituciones educativas hasta que me denunciaron”.

"Y en el segundo juicio, en la segunda vez que el estado arremete contra mi, yo me pregunto quién era la maestra en 2009, porque no era Silvina Díaz. Y la imputaron a Silvina. Y ella no estaba. Y a Andrea, que era la maestra del 2009, no se la imputo", cuestionó. "Mis abogados no esperaban que hable de esto. Pero me convirtieron en abogado con todo el respeto que me merecen los abogados", dijo.

Puig manifestó: "Declaré ante la fiscal Virginia Bravo todo, y me defendí durante 13 años. El abuso sexual no existió y debe ser probado con prueba". "Y sigo confiando en la justicia a pesar de las cosas que explicaron mis abogados. Me convirtieron en un objeto procesal víctima de violencia institucional. A pesar de todo eso yo siempre me presenté", añadió.

"Eso lo vivimos todos. Hasta mi familia. Y a pesar de las cosas que vi yo confío en la justicia. A mis abogados le dieron 45 minutos para leer una sentencia de 380 páginas. Lamento mucho las familias que están pasando por esto como sufre mi familia, porque el hecho no ocurrió y soy inocente", declaró.

Antes de la audiencia, docentes del Colegio San Benjamín y de otras instituciones llegaron hasta el edificio judicial de 43 entre 12 y 13 para apoyar al profesor de música en el marco de una jornada de paro.