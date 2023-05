Arrancó la audiencia por la condena de Lucas Puig: docentes suspendieron clases para hacerle el "aguante"

Los docentes del colegio San Benjamín de Los Hornos concurrieron esta mañana al edificio del Tribunal de Casación Penal de La Plata para apoyar a Lucas Puig, el profesor de música condenado a 35 años de prisión en una causa por abuso sexual de menores. Cabe señalar que los maestros decidieron plegarse hoy a la jornada de cese de actividades escolares convocada a partir de la audiencia de revisión de condena que se lleva adelante la Sala V del juzgado por pedido de la defensa.

Tal como informó hoy EL DIA en su edición impresa, por medio de un comunicado emitido el miércoles, los profesores de la institución anticiparon que llevarían adelante una adhesión al paro escolar convocado para movilizarse a favor del profesor de música condenado. La decisión del cuerpo docente generó el enojo de los padres de los estudiantes.

Para la audiencia, los abogados de Puig, Germán Ezequiel Bonguro y Violeta Vasallo, autorizaron la presencia de la Fundación Project Argentina, una organización sin fines de lucro que tiene por objeto defender a personas inocentes condenadas en causas penales, respecto de las cuales se cuestiona la falta, insuficiencia o inconsistencia de las investigaciones seguidas durante la investigación y el juicio. Por su parte, la Sala V citó a la Asociación Pensamiento Penal.

Afuera de la sala, docentes que participaban de la movilización aseguraron que "Lucas hoy va a declarar y estamos brindándole el apoyo como hace 13 años. Nosotros sabemos que es inocente. Trabajo con Lucas, mi hijo está en el grupo que denunció y no es lo que cuentan. No sé por qué lo acusan. Trabajo con Lucas, sé cómo se trabaja en el jardín y sé que eso no ocurrió. Hay dos nenes que dicen una cosa y otras veinte que dicen lo contrario".

"Hay docentes de trabajo, de otras instituciones, familias del jardín autoconvocadas que deciden acompañar porque confían en nosotros y en Lucas", sostuvieron.

"Tenemos la esperanza de que se haga justicia. Hoy se va a escuchar la voz de Lucas que es la voz de la verdad", enfatizaron.