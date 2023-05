Una joven denunció por abuso sexual a un odontólogo de La Plata: el relato de una pesadilla 

Una joven platense denunció por abuso sexual a un odontólogo que atiende en un consultorio de la Ciudad y que además es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. En tanto, otras chicas que se hicieron eco de la publicación, expresaron su solidaridad. Una de ellas incluso contó que sufrió situaciones de acoso a manos del profesional.

"Hoy tengo la fuerza para contarlo y por eso quiero denunciar", sostuvo la joven en un escrito público, en donde además menciona el nombre del odontólogo y lo describe como titular de un consultorio cirujano y profesor de la Facultad.

En diálogo con este medio, aseguró que en las próximas horas concretará una denuncia penal, que por cuestiones legales eligió preservar su identidad y que mantiene contacto con otras mujeres que padecieron situaciones de acoso con el sujeto.

En su relato en las redes sociales, detalló que "a mitad del 2021 -por entonces tenía 22 años- trabajé un tiempo en su consultorio odontológico como secretaria. En ese tiempo -fueron 9 meses-, me empecé a sentir muy incómoda, reiteradas veces esta persona me hablaba de mi sexualidad, comentarios desubicadísimo, los cuales yo dejaba pasar porque no sabía qué decir, y no los entendía al principio, pensaba que por unos comentarios no podía armar tanto "drama".

La denunciante dijo que "después de eso, reiteradas veces pasaba por atrás mío en la cocina del consultorio y me tocaba el culo y su reacción era: 'Ay, fue sin querer', 'No le cuentes a tu novio porque fue sin querer'. Y prosiguió: "Yo, shockeada, no sabía cuál era la manera correcta de reacción y lo dejaba pasar".

"Hasta que empezó a acercarse a querer hacerme masajes, y repetir las frases: 'No le cuentes a tu novio', 'No le digas a nadie', siempre riéndose", continuó.

"La última vez, que fue la que me hizo reaccionar, me obligó a acostarme en la camilla para hacerme masajes, donde me sacó la remera y me desabrochó el corpiño, me había masajes en la espalda y me tocaba más, me hacía masajes en las piernas, me tocaba de más, me decía cosas horribles", expuso en el texto compartido públicamente en las redes.

La joven aseguró que "lo cuento hoy porque después de un año hablé con personas que me hicieron reaccionar, con la totalidad impunidad con que él camina, y con todas las mujeres se relaciona siendo profesor y odontólogo. Me quedé callada mucho tiempo y no sirvió de nada".

Asimismo, habló de las secuelas que le provocaron los hechos relatados. "Ante la vergüenza por no haber reaccionado, por miedo, me guardé todo y me costó mucho contarlo". "Estuve meses sin poder hablarlo con nadie ya que me echaba la culpa de todo por no reaccionar".

"Además está decir por las cosas que pasé después de todo esto. Noches sin dormir, depresión, días postrada en la cama pensando que no iba a poder levantarme, apartarme de toda persona que me quisiese ayudar, entre miles de cosas más", lamentó.

El relato de la platense generó repercusiones y un sinfín de mensajes de solidaridad, entre estos, el de otra chica que aseguró haber sufrido situaciones de acoso por parte del mismo odontólogo en su consultorio particular.

"Yo también la pasé mal con él, yo tenía 17 años y me fui a sacar dos muelas de juicio, y me acuerdo que me tiraba un montón de indirectas y la última vez cerró la puerta y me entró a chapar. Un asco!!!", le comentó.

"Nada, sólo decirte que lamento que hayas tenido que pasar por eso vos también y que lamentablemente está lleno de estos tipos. Cuando me hizo eso él estaba casado encima", añadió.

Otra joven le respondió que "quería hablar porque me llegó tu historia..." "Él fue mi dentista cuando era chica, a mi mamá siempre le dio mala espina y gracias a ella nunca pasé sola a su consultorio, sólo quería que sepas que sos muy valiente de haberte animado a hablar y te agradezco, porque gracias a eso sé que nunca más tengo que pisar ese lugar, hace muchos años que no voy pero ahora sé que no tengo que volver, lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso".