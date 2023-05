Escuela de Los Hornos recibe comida con gusanos y hongos: "Para muchos, es el único plato del día"

Padres de alumnos de la escuela nº 35 de Los Hornos, ubicada en 90 y 155, denunciaron que los chicos reciben viandas con gusanos y hongos. Además, reclamaron la pronta solución a un problema con la conexión de gas que las autoridades dejaron pendiente.

El hecho se dio a conocer a través de la pantalla de Crónica HD. La señal de cable le dio voz a los padres que contaron que, en algunos casos, esa comida en mal estado es el único alimento que reciben los alumnos en el día y terminan descompuestos.

Con carteles que indicaban que pretenden “volver a comer rico”, la comunidad educativa se hizo escuchar en la puerta de la escuela. “Estamos pidiendo que el Estado se acerque y solucione el tema del gas, porque los chicos no pueden seguir comiendo viandas que les mandan, que generalmente están en mal estado”, comentaron.

“Se encontró comida en mal estado. Pasó con empanadas y sándwiches de milanesa que les mandaron al mediodía y tenían gusanos y hongos. Antes, se cocinaba en la escuela y almorzaban bien. Pero con la falta de gas, no se pudo volver a hacer y empezaron a mandar las viandas”, detalló Macarena, una madre.

“Para muchos, es el único plato que comen en el día, por lo cual hay chicos que no se dan cuenta y la comen igual”, agregó. Durante toda la semana, las únicas viandas que reciben son sándwiches o empanadas.

En la misma cuadra de la Primaria nº 35 está la Secundaria nº 51 que depende del comedor de la primaria y es de doble turno. “A los de la Secundaria no les mandan comida. No desayunan y no almuerzan”, explicaron los padres.

“Ni siquiera les envían viandas. La solución para el Estado fue acortar los horarios de clases, dejando a los chicos fuera de las aulas”, sumaron luego.

El problema con el gas fue, según detallaron los padres, que se hizo una conexión que ya está lista pero falta terminarla: “Están los caños, pero no hay gas”. Por ello, se decidió no enviar a los chicos a la escuela hasta tanto no tener una respuesta acorde: “Ya bajaron las temperaturas, se mueren de frío y están comiendo comida en mal estado”.