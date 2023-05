Semana de negociaciones y la "inflación de la polémica"

Con las elecciones cada vez más cerca y la incertidumbre en ascenso, el manejo de la economía presenta desafíos cada vez más grandes para el Gobierno. En ese escenario, esta semana tendrán lugar algunos acontecimientos económicos que podrían ser cruciales para el futuro del país.

- Tras el viaje "poco feliz" del ministro Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández a Brasil, el Gobierno comenzó a negociar con el Fondo Monetario Internacional el adelantamiento de los giros que restan por hacerse en el año, que totalizan unos US$ 10.640 millones. La idea, claro está, es que el dinero llegue antes de las elecciones y con eso engrosar las reservas netas del Banco Central, que hoy son incluso negativas. Desde el FMI no descartan esa posibilidad, pero insisten en que Argentina acelere la devaluación del tipo de cambio oficial. Se espera que durante los próximos días continúen las conversaciones en ese sentido.

- Hay dudas en el Congreso respecto a si esta semana se tratarán o no los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral. En principio, trascendió que la Cámara de Diputados comenzaría el debate por la iniciativa de Hugo Yasky -diputado del Frente de Todos-, que propone reducir la jornada laboral semanal de 48 horas a 40. También se daría lugar al proyecto de la dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, quien plantea llevar el máximo de horas semanales a 36. Lo cierto es que por el momento no hay convocatoria oficial para el tratamiento y no se descarta que finalmente sea el Senado el que empiece el debate.

Inflación con polémica

En los últimos días se desató la polémica por el comunicado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que anunciaba la postergación del dato de inflación, debido a que la fecha coincidía con la veda de elecciones provinciales. Finalmente, el director del organismo, Marco Lavagna, dio marcha atrás con la decisión y mantuvo la fecha de publicación para el próximo viernes, 12 de mayo.

"Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente", declaró el funcionario.

En resumen, el viernes se darán a conocer los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. En la previa, la mayoría de los pronósticos hablan de una inflación mensual superior al 7%. Sin ir más lejos, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) reveló que, para los principales especialistas, organismos y consultoras del país, el IPC avanzó 7,5% el mes pasado.

Por su parte, diferentes economistas estimaron que la suba del IPC fue de entre 7,2% y 7,8% en abril, impulsada principalmente por la disparada del dólar y su impacto indirecto en el precio de los alimentos.

La evolución salarial

Este miércoles, justo antes de que se dé a conocer la inflación de abril, se publicará el resultado del índice de salarios de marzo, con lo que se podrá confirmar si ese mes los sueldos ganaron, mantuvieron o perdieron poder adquisitivo en el tercer mes del año.

En este contexto, es necesario recordar que en marzo la inflación avanzó 7,7%, por lo que esa será la barrera a superar por los sueldos para tener un resultado positivo.

Por lo pronto, en los primeros dos meses del 2023 sólo los salarios de los trabajadores informales lograron una actualización por encima de la inflación acumulada de ese período (14,3% contra un IPC de 13,1%), aunque esos mismos trabajadores perdieron por más de 30 puntos contra la inflación anual del 2022.

En tanto, el ingreso promedio de los empleados del sector público se ajustó un 7,9% en el período enero-febrero y el sueldo de los empleados del sector privado registrado avanzó 11,8%. En ambos casos quedaron por debajo de la inflación acumulada.

Datos sectoriales

Este martes el Indec publicará dos informes estadísticos centrados en dos grandes ramas de actividad: la industria y la construcción.

Uno será el Índice de producción industrial manufacturero (IPI), con los datos actualizados al mes de marzo. El estudio anterior (febrero), mostró un resultado doblemente negativo, tanto en la comparación mensual desestacionalizada (-1,3%) como en la comparación con el mismo mes del año pasado (-1,4%). Lo positivo, es que la caída no logró revertir los buenos resultados registrados en el primer mes del año, por lo que el primer bimestre cerró con un crecimiento del 2,5% en comparación al período enero-febrero de 2022.

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres, en marzo el índice de producción industrial creció 1,2% en términos interanuales y se mantuvo prácticamente sin cambios en relación al mes anterior (-0,1%). Así, el balance del primer trimestre habría cerrado en +1,6%.

También desde la consultora LCG anticipan una recuperación de la producción industrial. "Estimamos que la industria marque una leve recuperación. En vistas de los indicadores líderes de cada sector, la industria automotriz y la refinación de petróleo reflejaron aumentos del 8% y del 1% mensual, respectivamente, al mismo tiempo que la importación de bienes intermedios se recuperó vigorosamente durante marzo. Por lo tanto, esperamos que el índice de producción industrial marque una mejora en torno al 0,85% mensual", señalaron.

El segundo informe sectorial del martes, será el de la actividad de la construcción de marzo. Como todos los meses, el Indec presentará un balance del sector -a través del Isac- en función de la demanda de los principales materiales utilizados en el mercado argentino, como asfalto, cal, cemento portland, hierro, hormigón y ladrillos.

El balance del primer bimestre fue negativo, con una caída interanual del 1,9% en ese período.

Sin embargo, el informe de marzo publicado por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFPC), anticipa que, al menos en ese material, el consumo aumentó 5,6% en marzo. Si en los demás materiales también se registraron valores positivos, podría verse una recuperación de la actividad.

Como punto a favor, los últimos estudios muestran una tendencia de crecimiento en los puestos de trabajo registrados y en la superficie autorizada para permisos de edificación.

Turismo internacional

El miércoles se publicará otro informe estadístico sectorial, pero del rubro de turismo internacional. En el estudio se podrán conocer dos datos interesantes. Por un lado, el Indec presentará los resultados de turismo emisivo y receptivo de marzo, con lo que se podrán tener los números finales de la temporada alta -primer trimestre completo- y con ello, el balance de cuántas personas entraron y cuántas salieron del país en ese período.

Por otra parte, se detallará cuáles fueron los países con los que tuvo mayor relación turística Argentina, con lo que se podrá tener una idea más acertada del impacto del aumento del tipo de cambio sobre las visitas de los turistas de países limítrofes. Claro que los números serán mucho más claros durante el mes de abril, cuando se disparó el dólar libre y empujó al alza las demás cotizaciones, incluyendo el dólar MEP, que es el que se toma como referencia para los gastos de los extranjeros dentro del país.

Por lo pronto, los resultados del último informe muestran que en el primer bimestre ingresaron al país 2.252.100 turistas internacionales. Ese valor significó un crecimiento del 354% en comparación al mismo período del 2022, pero aún así fue un valor inferior a la cantidad de argentinos que viajaron al exterior durante los primeros dos meses del año (3.154.500). Eso significa, que al menos entre enero y febrero hubo una balanza turística negativa, que por supuesto se traduce en más dólares saliendo que ingresando.

Informe monetario

El Banco Central (BCRA) publicará esta tarde su informe monetario mensual de abril. En el estudio se repasarán algunos datos que ya se dieron a conocer en las últimas semanas, como las tasas de las Leliqs a 28 días, pero también se difundirán el resultado mensual de la base monetaria y su variación mensual real sin estacionalidad respecto a marzo.

También se podrá conocer el volumen de depósitos de plazos fijos tradicionales (en marzo crecieron 0,6% respecto a febrero) y el volumen en plazos fijos UVA (el último resultado fue de -10,5%). En otro punto, el estudio mostrará el volumen de préstamos al sector privado, con el desagregado de tomadores de crédito según categoría.

Por último, se presentarán datos de la liquidez en pesos de las entidades financieras (en marzo creció 1,2 puntos porcentuales) y el balance de las operaciones (depósitos y préstamos) en moneda extranjera.

(*) Nota publicada en eleconomista.com.ar