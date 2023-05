Susto en City Bell: casi se le incendia la camioneta por un pelotazo de golf

Una abogada platense vivió el domingo pasado una situación tragicómica. Fue en momentos en que conducía su camioneta en sentido al camino General Belgrano, por la calle 467, cuando, a la altura del Country Club de Estudiantes, sintió un fuerte estampido. “Pensé que me habían disparado. La verdad, me asusté mucho. Me temblaban las piernas”, contó sobre el episodio en diálogo con este diario.

Claro que nunca se iba a imaginar que el ruido no provenía de una bala o de un plomo, como sospechó al principio, sino por el impacto de una pelota de golf.

Enseguida, cuando se recuperó de esa situación de shock, que duró segundos, pero que parecieron eternos, levantó la vista y vio a cuatro hombres que estaban practicando ese deporte.

Según contó la letrada, que pidió que se mantenga su identidad bajo reserva, se dirigía a un evento privado, en otro barrio cerrado de la zona, aunque nunca llegó a destino. Es que la pelota le rompió la parrilla del rodado.

Demás está decir que los pedidos de disculpas de los golfistas y, la promesa de un inmediato aviso a la administración, para que se haga cargo de los daños, no alcanzaron a tranquilizarla.

“Había mucho tránsito y estaba como paralizada. No podía abrir el capot. Por eso decidí retornar a un restaurante, en Los Porteños, donde había almorzado para ver si alguien me ayudaba para ver si se había roto algo del motor”, explicó.

La profesional enseguida recordó que “empezó a salir humo blanco y quisieron usar un extintor por si se prendía fuego. Pero al final era el radiador del aire acondicionado. No fue necesario”.

“El bochazo me abolló también el radiador de agua de la camioneta y no sé qué más. Ahora tendré que llevarla al taller”, agregó.

La abogada mencionó que, mientras el vehículo quedó parado, en fase de enfriamiento, “me alcanzaron al country de Estudiantes, pero ya no había nadie en la zona del hoyo desde el cual me pegaron el pelotazo”.

”Me tuve me meter en la cancha, como estaba vestida, que no era para andar por ese lugar, a buscar a estas personas. Y al final las encontré”, destacó.

En ese instante, otra vez se escucharon los pedidos de disculpas, y la promesa de dar aviso a las autoridades del country para el papeleo de rigor.

Al parecer, existiría un seguro para cubrir este tipo de eventualidades que, de acuerdo a lo que pudo saber EL DIA, ya tendría algunos antecedentes.

“Todavía nadie me llamó. Obvio que era domingo, pero hoy -por ayer- sigo esperando esa comunicación que supuestamente me iban a hacer. Igual, voy a seguir el tema hasta las últimas consecuencias. A mi me rompieron la camioneta, pero qué pasa si la pelota pega en el parabrisas o en la cabeza de cualquiera que ande por el lugar. Deberían tomar recaudos”, concluyó.