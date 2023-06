VIDEO.- Como National Geographic, pero en Ensenada: ave de rapiña cazó un roedor

Un hecho insólito tuvo lugar recientemente en Ensenada. Un vecino capturó con su celular el momento exacto en que un ave atrapó a un roedor que estaba en la vereda.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales y no es para menos puesto que no es una secuencia que se repita a menudo. Ocurrió en la intersección de Independencia e Illia, a metros del Mercado Municipal.

Mientras el roedor ‘paseaba’ por la vereda, el ave estudió sus movimientos detenidamente hasta que atacó. En el video del vecino se puede observar un intento de resistencia que de nada vale, cuando el animal logró encerrar entre sus patas a la laucha.