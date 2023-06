Confirman jueces en una causa contra Cristina

No prosperaron las recusaciones de la defensa de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner sufrió un nuevo revés judicial en la denominada causa Vialidad en la que ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción. Ahora, la Cámara de Casación rechazó la recusación de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que había sido solicitada por la defensa de la Vicepresidenta.

De esta manera, tanto Hornos como Borinsky, más un tercer juez que deberá ser elegido a través de un sorteo por los restantes miembros de la Cámara, serán los encargados de revisar las condenas contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y José López, entre otros ex funcionarios.

La Sala IV denegó el echazo “in limine” de las recusaciones de los magistrados, realizada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy. En el documento, los letrados había planteado una “casación horizontal” insistiendo en el apartamiento por temor de parcialidad de Hornos y Borinsky en la revisión de la condena del juicio sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Los dos magistrados habían sido recusados por la defensa de la titular del Senado por las visitas que ambos realizaron a la Casa Rosada y la quinta de Olivos cuando Mauricio Macri era presidente. Se les cuestionaba su presunta falta de parcialidad en la causa por la que ya tiene una condena en primera instancia la ex presidenta.

Alego la defensa que los magistrados intentaron ocultar esas visitas y que así se está ante su “falta de independencia e imparcialidad”. También que ya opinaron sobre la causa en otras intervenciones. Las recusaciones por los mismos motivos ya fueron presentadas en otras oportunidades y no prosperaron. Lo mismo sucedió ayer.

Por su parte, el juez Javier Carbajo, el otro magistrado sobre el que se había solicitado la recusación, se excusó de intervenir en la causa semanas atrás bajo el argumento del “resguardo de la imparcialidad”, lo que motivó, en paralelo, la elección un tercer integrante de la Sala.

Además, también ayer se confirmaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que llevarán a cabo el segundo tramo de la causa Vialidad, en el que se juzgarán los escalafones menores, bajo la figura de “asociación ilícita”.

Así entonces los magistrados que intervendrán serán Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, este último especialmente apuntado por el cristinismo, al ser señalado como uno de los integrantes del equipo de fútbol de juristas que competía en la quinta Los Abrojos, cuyo propietario es el ex presidente Mauricio Macri.

Por último, la Cámara rechazó también las recusaciones formuladas a los jueces de Tribunal Oral, Néstor Costabel y Jorge Gorini, para juzgar otros hechos vinculados al lavado de activos, dentro de la causa denominada “Ruta del Dinero”.

El 6 de diciembre, el tribunal condenó a la Vicepresidenta y a otras ocho personas, entre ellas Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.