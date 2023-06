Audaz escruche en una vivienda de Gonnet y un panorama “devastador”

Ya no hay zona ni horario en que vecinos y comerciantes de nuestra ciudad puedan sentirse a salvo de la inseguridad. Es una situación tan lamentable como real, como lo pueden certificar las personas damnificadas.

Entre ellas, también se encuentra ahora un hombre domiciliado en la calle 504 entre Camino Centenario y 14.

Durante el breve contacto que la víctima mantuvo ayer a la tarde con este diario, confirmó el escruche, como se conoce en la jerga policial a los robos cometidos en ausencia de los propietarios.

Sin embargo, visiblemente desanimado por el robo sufrido en su vivienda, se excusó de suministrar los pormenores del ilícito.

“No me siento con ganas de hablar de lo sucedido, lo único que voy a decir es que no es la primera vez que me entran a robar”, reflejó.

Enseguida resaltó que “también que andan robando bastante por Gonnet”.

A PLENA LUZ DEL DÍA

Según pudo saber este diario por intermedio de uno de los investigadores que trabaja en el caso, el robo en la casa de este vecino de Gonnet se produjo a plena luz del día.

Algo verdaderamente llamativo, porque indicó que se produjo dentro de un horario de mucho movimiento en el lugar.

En tal sentido, puntualizó que “este hombre salió de su vivienda a las 11 y media de la mañana y volvió cuatro horas después”.

Reveló luego el panorama devastador con el que se encontró el damnificado a su regreso.

ROBO Y DAÑOS

“La reja de la puerta trasera de la vivienda estaba rota, como así también el vidrio de una ventana”, indicó el pesquisa.

Paralelamente, mencionó que “la puerta de un galpón del sector trasero de la casa también estaba forzada”.

Consultado acerca de los faltantes que constató el dueño de dicha propiedad, informó que “los delincuentes sustrajeron una alianza de oro de 18 quilates, una cámara fotográfica, un reloj de cuarzo y una hidrolavadora”.

Enumeró después que otras pertenencias que le robaron a la víctima fueron “dos bombas centrífugas nuevas, dos taladros inalámbricos, un acolchado y un par de zapatillas”.

Como si fuera poco, siempre en base a lo dado a conocer por el mismo vocero, “en el garaje de este hombre estaba un auto Peugeot 206, color celeste, al cual le rompieron el vidrio de una ventanilla del lado del conductor”.

Aclaró que en este caso el ataque no fue únicamente de vandalismo. “También le robaron la batería del coche”, reveló además.

Como ocurre en la mayoría de esta clase de episodios, por el momento nada se saber acerca de los responsables de este escruche.

Pero tampoco de todas las pertenencias sustraídas por los delincuentes en esa vivienda.

Finalmente, refirió que la denuncia por este hecho de inseguridad fue radicada por el damnificado en la comisaría decimotercera, correspondiente a Gonnet.

Por otra parte, vale recordar que, como lo reflejó este diario el 11 de este mes, una jubilada de Gonnet fue blanco de un millonario robo en su casa de 20 y 485, en otro escruche.

En ese barrio se precisó que delincuentes despojaron a la mujer de “8.000 dólares y 200.000 pesos”.

En medio del enorme desorden que provocaron los ladrones, la mujer verificó que inclusive le llevaron objetos de valor.