Desvalijaron a un periodista de La Plata: "Estoy vacío, rompieron toda mi casa y se llevaron todo"

La inseguridad golpeó a una familia en City Bell. Un hombre junto a sus hijos y su esposa, fueron sorprendidos por cinco delincuentes, que los ataron, los lastimaron y rompieron varias cosas de la vivienda, además de llevarse una camioneta, dinero y algunos objetos como televisores, computadoras, etcétera.

Todo ocurrió en calle 479 19 y 19 bis. Allí vive el periodista de A24 Guillermo López Murphy, quien relató el hecho en un móvil para el canal, con una gran impotencia: "Estoy vacío, se llevaron todo. No tengo ni una foto de los chicos de bebés, ni de mis viejos. Rompieron toda mi casa y cosas innecesarias. Me rompieron los anteojos, se llevaron el televisor, la mochila de mi hijo del colegio".

El hombre relató que venían de un viaje que hicieron a Irlanda por una cuestión familiar y al llegar a su casa con la camioneta, observó un auto en una de las esquinas que le resultó sospechoso: "A las 7 de la mañana estacionamos la camioneta en la entrada de mi casa y vi asomar un auto y viste cuando decís `perdimos´, y perdimos. Perdí todo y me importa un carajo la plata, la camioneta, la notebook, estoy vacío. Yo ahora quiero buscar las fotos de mis tres hijos de bebé, la de mi casamiento, la del 15 de mi hija y no las tengo".

Los delincuentes estaban todos armados. Guillermo y su hijo Kevin, sufrieron dos culatazos en la cabeza y tuvieron que ser atendidos por el SAME. "Nos tuvieron 5 minutos con toda mi familia atada en la cocina, con corbatas. Mi señora, los chicos, yo. Y plata, y mas plata. `y que dale´. La tonada de esta gente, eran chilenos, por como hablaban, los términos que utilizaban. Uno que está en la calle conoce mas o menos como se maneja esta gente. Eran 5 jóvenes de 18 y 19 años".

A su vez, López Murphy aseguró que "esto fue al voleo". "Yo estaciono la camioneta (en la puerta de su casa) y el auto yo lo veo en la esquina, con las luces encendidas. Cuando vi el auto, dije `chau´, con esa intuición que uno tiene".

Por último, señaló que varias cosas que rompieron mientras robaban la vivienda, "no tienen sentido": "Rompieron el cajón de cubiertos de la cocina. Había una botella de vidrio arriba de la mesada...¿Qué necesidad de romper esa botella?". Todo me sorprendió completamente. Veníamos del viaje comentando las cosas y me encuentro con esto. No tuve tiempo ni de bajar las valijas. Los tipos estos se llevaron la camioneta con las valijas adentro".