VIDEOS. Las violentas imágenes de cómo intentaron prender fuego la Legislatura de Jujuy

En medio de que el gobernador Gerardo Morales aprobaba la reforma constitucional de Jujuy, con el aval de la oposición, manifestantes en contra del proyecto se movilizaron en las inmediaciones y provocaron serios incidentes, entre los cuales intentaron tomar y prender fuego la Legislatura. Además en las inmediaciones hubo enfrentamientos con la policía, que incluyeron piedrazos, autos dados vuelta e incendiados, gases lacrimógenos y balas de goma.

Instantes previos a la declaración de la nueva Constitución, se produjo una lluvia de balas de goma, gas pimienta, piedrazos, palos y hasta vallas caídas. Más tarde Morales juraba frente al parlamento y en menos de un minuto aprobó la reforma.

Frente al conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta la prendieron fuego. Y todo quedó registrado por las filmaciones de teléfonos celulares y las cámaras de los canales de noticias que se encontraban cubriendo el acontecimiento político en la capital jujeña.

LEA TAMBIÉN Gerardo Morales y Alberto Fernández se cruzaron en Twitter por los incidentes en Jujuy

Videos del intento de la toma de la Legislatura en Jujuy

Lo cierto es que no se supo dónde se encontraba Morales tras la aprobación, en medio de los incidentes en las inmediaciones del edificio público que no cesaban. Según un relevamiento, hubo dos autos incendiados y varias personas heridas: "No podemos más", sostuvo uno de los manifestantes a los medios de prensa.

Estos son los videos de un mediodía de furia en Jujuy:

Incidentes en Jujuy: manifestantes intentan entrar a la Legislatura y tiran piedras contra la Policía https://t.co/atsWnG95Yq pic.twitter.com/R4USRHLwC2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 20, 2023

📍 EN VIVO | JUJUY



⭕ Exclusivo en C5N



👉 Máxima tensión entre la policía y los manifestantes que buscan llegar a la legislatura pic.twitter.com/coyYTIKNKs — C5N (@C5N) June 20, 2023