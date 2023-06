Harrison Ford: “Soy feliz en la edad que tengo, no miro atrás”

Con 80 años, Harrison Ford se despide de su gran personaje: a lo largo de su carrera, ha interpretado varios personajes icónicos, desde Han Solo en “Star Wars”, el rol que lo llevó al estrellato, al protagonista de la película de “El fugitivo”, pero ninguno lo marcó tanto como Indiana Jones. “Adoro este personaje, lo que me ha aportado en la vida”, afirmó sobre Indy, que vuelve a las andanzas, para un último rodeo, este jueves.

“Indiana Jones y el llamado del destino”, el gran estreno de la semana (¿y del año?) es la quinta aventura del arqueólogo aventurero, la primera sin Steven Spielberg al mando y la primera en 15 años para el personaje: desde la fallida “Indiana Jones y la Calavera de Cristal” (que algunos críticos intentan recuperar), han sobrevolado cada tanto las versiones de un último rodeo para el personaje, lo que, confesó el actor, lo llevó a permanecer en forma perfecta durante todos esos años para, llegado el caso, poder interpretar al intrépido personaje.

Aventuras y acción no faltan en "El llamado del destino"

La película juega con ese tiempo de espera que tuvo que aguantar Ford: es un capítulo final agridulce, con un Indiana Jones que es menos un valiente académico con ansias de peleas y persecuciones, y más un hombre reacio a la aventura, derrotado por el paso del tiempo. Y el quinto capítulo llega en un momento justo, admite el propio intérprete a sus 80 años: cuando le preguntaron por qué este es el mejor momento para abandonar a Indy, respondió señalándose a sí mismo, con humor, “¿no es evidente?”

“Significa muchísimo para mí que la gente ame lo que he hecho. Y espero que aprecien esta contribución”

Sin embargo, la cinta de Mangold, que para Ford “ha llenado por completo la talla del zapato dejado por Steven Spielberg, para mí ha hecho una película maravillosa”, también recupera el espíritu aventurero -y al borde de la parodia- de las películas de Spielberg, algo que satisfizo a Ford, que en la película, entre el heroismo y cierta ridiculez autoconsciente, salta, se tira de vehículos en movimiento, pelea, asalta tanques… y también puede montar a caballo -“si me dejan”, apostilló-: lo hizo para la película, agregó, casi todo sin ayuda de animaciones digitales. Lo que, en una conferencia de la que participó EL DIA, llevó a una periodista a calificarlo de “sexy”. “Tengo mucha suerte de tener este cuerpo, gracias por haberse dado cuenta”, redobló él.

Así, “El llamado del destino” es un compendio de todo lo que es Indiana Jones. “Quería que fuera una buena película, una película que resumiera los cuatro precedentes, que permitiera que cualquiera recordara ese vigor de juventud, pero quería que el personaje viviera todas las fases de su vida”, explicó Ford: en la película, su personaje ha recibido duros golpes, está solo y amargado. El llamado a la aventura lo encuentra poco dispuesto. Pero la aventura lo termina revitalizando.

Un cierre perfecto, que Ford insiste será el final, pero su compañero de elenco, Mads Mikkelsen, que encarna a un ex nazi trabajando para el gobierno de Estados Unidos en los tiempos del alunizaje, lo puso en duda.

Porque lo que si quedó claro en la rueda de prensa es que Ford quiere seguir trabajando y “contando historias que sean buenas”, entre las que incluye este Indiana Jones que ha contado con buenos actores y un apasionado director. “Todo estaba en su lugar para apoyarme a mi edad avanzada”, bromeó el actor, protagonista de otra de las sagas más populares del cine, “Star Wars”, a la que sí volvió a regañadientes para una última función, poniendo como condición que maten a su personaje.

Boyd Holbrook en una escena de “indiana jones: el llamado del destino”, que llega el jueves a las salas

- Después de 15 años, ¿qué hizo que volvieras a querer encarnar al Dr. Jones?

- Bueno, quería cerrar la historia, viéndolo al final de su carrera, al final de su vida incluso. Y tuvimos un gran guión que James (Mangold) y el resto habían escrito, y ese fue todo el incentivo que necesité para continuar el proyecto. Me entusiasmó mucho leer el guión. Así que, de mi parte, no había obstáculos para hacer el personaje, era algo que quería.

- ¿Es este Indiana Jones el más vulnerable de las cinco películas?

- Sí. Su debilidad es el paso atroz del tiempo. En las cuatro anteriores películas mostramos las fortalezas de Indiana Jones. Ahora entramos en una nueva fase de su vida, o estamos viendo después de 15 años. Ha envejecido, bastante. Se está retirando. Lo encontramos el último día antes de su retiro de la vida académica. Así que lo encontramos en un punto bajo, que no hemos visto antes. Pero creo que, en términos dramáticos, funciona muy porque, en ese momento, introducimos también al personaje de Phoebe (Waller-Bridge, que encarna a su ahijada, una mujer aventurera con algunas deudas y problemas), que realmente estimula la trama.

“Quería que fuera una película que permitiera que cualquiera recordara ese vigor de juventud, pero quería que el personaje viviera todas las fases de su vida”

Harrison Ford,

Actor

PARALELISMOS

El proceso de Indy podría ser el de Ford, que a los 80 sospecha que sus mejores personajes están ya en el pasado. Sin embargo, el actor sigue vigente y muy activo: este año estrenó también una serie, “Shrinking”, donde aprovechó sus dotes cómicos y una aptitud encontrada con los años para hacer de tipo gruñón.

Así, los éxitos siguen para Ford. “He tenido mucha suerte”, reconoció, y aseguró que hay mucha gente con talento que nunca logra el éxito. “En mi caso tuve que esperar a tener la suerte y la ocasión pero en aquel periodo tuve la oportunidad de aprender, como un artesano”.

En su opinión, su principal suerte “fue trabajar con gente de gran talento”, además de encontrar su lugar “en medio de estos genios” y no desesperarse “cuando no estaba a la altura y no hacía las cosas” como le hubiera gustado.

Ford no solo sigue activo: no se pone nostálgico. En “Indiana Jones”, varias escenas lo muestran rejuvenecido gracias a la tecnología, pero llevado a reflexionar sobre la fantasía de volver a sus años mozos dijo que “no me gustaría estar de nuevo como estaba antes, soy realmente feliz en la edad que tengo, no miro atrás”.

Phoebe Waller-Bridge acompaña a Ford en esta nueva entrega

Y bromeó al añadir que fue genial ser joven pero la vida son fases. “Ahora podría no estar aquí y aún estoy trabajando. Todo va bien”, agregó. Tampoco siente nostalgia de objetos relacionados con sus personajes, aunque sí conserva uno de los sombreros de Indy. “Lo que cuenta son la experiencias vividas, los objetos no importan, lo que importa es lo que sientes”.

- Has tenido varias películas de despedida en los últimos años. Han Solo, Deckard de “Blade Runner”, ahora Indy. ¿Qué vuelve a esta despedida diferente a las otras?

- No sé si sé la respuesta a esa pregunta. Es decir: esta es una experiencia singular. Y, de alguna forma, no la pongo en la misma categoría que las otras películas… Se siente diferente… pero se siente bien, de todos modos, por la forma de este adiós. Se siente bien para mí, porque siento que hemos hecho un final satisfactorio para la audiencia. Hemos tomado nuestra preocupación por este personaje, e intentado armar una historia que devolviera al personaje a sus vidas de una manera interesante.

“En las cuatro anteriores películas mostramos las fortalezas de Indiana Jones. Ahora entramos en una nueva fase de su vida, lo encontramos en un punto bajo, que no hemos visto antes”

- Después de cuatro películas y más de cuarenta años con el personaje, ¿qué has aprendido de Indy y qué ha significado el personaje para vos?

- En estos 40 años no solo he llegado a conocer al personaje, sino mi propio trabajo. Pero el personaje ha significado para mí lo mismo que para la audiencia, porque ese es el servicio de quienes contamos historias, ese es el contrato entre nosotros. Estoy obligado a dar lo mejor para la historia que quiero contar: cuando eso es recibido con la calidez y la generosidad que ha recibido Indiana Jones a lo largo del tiempo, para mi es increíble. Y lo tomo como algo personal: significa muchísimo para mi que la gente ame lo que he hecho. Y espero que aprecien esta contribución.

“En las cuatro anteriores películas mostramos las fortalezas de Indiana Jones. Ahora entramos en una nueva fase de su vida, lo encontramos en un punto bajo, que no hemos visto antes”