Domínguez: “La diferencia de gol existe, pero el tiempo no debe jugar en contra nuestra”

Con conceptos claros y la intención de que su equipo escape a la ansiedad de pensar en la diferencia de gol antes que en el propio Oriente Petrolero, el entrenador Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa.

Para el DT pincha, “la definición del grupo será muy ajustada, de ambos lados se va a estar pendiente del resultado del otro, pero nosotros tenemos que abstraernos de esa situación. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que ganar de local y la diferencia de gol existe, pero no podemos entrar pensando en hacer tal cantidad de goles. Para mí es impensado”.

A la vez, agregó que el “objetivo es ganar y tener una buena presentación, mejorando algunas cosas y estando concentrados durante los 95 o100 minutos que se jueguen y pensar en el rival que tenemos enfrente. El tiempo no debe jugar en nuestra contra, las cosas se darán por decantación de lo que generemos, no por tener que hacer X cantidad de goles”.

Domínguez se refirió también a la ansiedad de la gente y a las características de sus jugadores, por caso con el ingreso de Eros Mancuso en lugar de Leonardo Godoy. “Hay que canalizar la ansiedad de la gente lo mejor posible.

Con Leo perdemos su buen momento y su explosión, con Eros Mancuso la búsqueda es de otra forma, menos explosiva, más técnica”.

Además, consultado acerca de la posibilidad de sumar más gente en ofensiva, Domínguez explicó que “Estudiantes pone mucha gente en ataque, y no lo hace por tener dos nueves, atacar mejor no quiere decir sumar gente en ataque. Con Colón terminamos con 4 o 5 delanteros y no generamos ni una chance”. Además, sostuvo que “son contados los equipos en el mundo que pueden destrabar con facilidad a un equipo que se cierra atrás, siempre surgen complicaciones y problemas. Nosotros llevamos a los rivales a esos lugares, ahora tenemos que encontrar soluciones diferentes y las estamos trabajando”.

Por otra parte, descartó que el equipo haya entrado en una meseta en su juego y explicó que “es parte del proceso, los rivales ya saben de que forma jugamos, que posibilidades tenemos, como desarrollamos nuestro juego y nuestro ataque. A medida que el equipo va evolucionando va generando diferentes problemáticas, porque antes era como ganar y ser confiable, después como generar situaciones a los delanteros y ahora aparecen todos, también volantes y defensores en posición de gol. Hay más juego, tanto por adentro como por afuera. El rival cada vez se tira más atrás y se comprime más y tenemos que encontrarle una nueva solución a esa problemática, y no se encuentra de un día para otro. De antemano sabíamos que esto iba a suceder. Es tiempo”

Y con respecto al elenco boliviano, manifestó que “Oriente Petrolero tiene otro entrenador que está en la búsqueda de encontrar un equipo, de hacerse fuerte en su torneo y no lo está logrando. Tiene un gran entrenador con la capacidad de ser flexible. Vamos a enfrentar a un rival que nos complicará el partido, dependerá de nosotros el poder destrabarlo. Tenemos que estar preparados para jugar ante cualquier sistema y saber cómo desenvolvernos para vulnerarlo y controlarlo”. De todos modos, por encima del rival Domínguez antepuso la propia identidad de su equipo. “Nosotros tenemos que tener en claro quienes somos, sin depender de los nombres rivales o del sistema táctico”

Con Rodríguez en duda “no tenemos alguien similar al Corcho”, señaló Domínguez. “Lo vamos a reemplazar como equipo, con otras características pero como equipo”.

Por último, Domínguez habló sobre la evolución de los juveniles pincharratas: “Cada uno tiene que aprovechar sus minutos. Nosotros tenemos nuestro propio análisis, entendiendo que algunos chicos tienen pocos minutos, eso va atado a lo que nos muestran día a día. Esos chicos deben generar que los compañeros me miren y digan ‘está loco que no lo pone’. Debe haber un equilibrio, hacer bien las cosas en la práctica y durante los partidos. Los chicos tienen que aprender, si no les enseñamos mal utilizamos nuestra función. Y seguranente algunos pensarán que merecen más minutos”. Esperamos que nos brinden ese plus porque juegan bien, tenemos que exigir que lo hagan mejor porque de eso se trata la competencia. Yo quiero que jueguen en Estudiantes, no que estén. Es un camino largo, todavía falta”, sostuvo el entrenador albirrojo.