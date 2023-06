A Silvina Luna “intentaron extubarla pero está muy débil”: crece la preocupación por su salud

La internación de Silvina Luna en terapia intensiva causó preocupación por su delicado estado de salud. La modelo, que es atendida en el Hospital Italiano, fue sedada y debieron colocarle asistencia para que pueda respirar.

En medio de la incertidumbre, quien salió a hablar fue el médico Guillermo Capuya, que si bien no es quien la atiende sigue muy de cerca el caso. En diálogo con Georgina Barbarossa, en una entrevista para el programa que conduce por Telefe, el profesional dio detalles de cómo se encuentra Luna. Allí explicó que “el cuadro de Silvina es delicado", y dijo que si bien ayer intentaron extubarla "no se pudo porque está muy débil a nivel general”.

¿Cómo está la salud de Silvina Luna?

Al consultarle si la bacteria que ella tenía anteriormente, que le impedía ingresar a la posibilidad del trasplante, se le complicó con otra situación, Capuya explicó que “exactamente no es que depende de una cosa, depende de un conjunto de cosas y en base a eso el paciente se extuba para respirar, mantener la línea adecuada". En ese sentido agregó que "hay que ver sí responde por sí solo su organismo o no”.

Más tarde, sobre la descompensación que sufrió la ex participante de Gran Hermano sostuvo: “Tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor. El Hospital Italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”.

El trasplante de riñón

Además aclaró que “la insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”. Mientras que manifestó que “hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”.

Sobre el trasplante de riñón que la modelo necesita Capuya no dudó en decir que "no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones”.

Lo cierto es que trascendió que Luna está internada hace más de 10 días, luego de ingresar por guardia el 13 de junio. En ese momento fue acompañada por su hermano menor, Ezequiel, quien también se había ofrecido para ser su donante, tal como había contado la propia Silvina.