Aumentan los cigarrillos y costarían más de 1.000 pesos

Para la próxima semana está previsto un nuevo aumento en el precio de los cigarrillos y algunas marcas podrían pasar por primera vez los $1.000 pesos al público.

Ningún producto puede esquivar a la inflación que afecta a la economía del país, y los cigarrillos no son la excepción. Así se conoció que desde la próxima semana habrá una actualización en el precio de los cigarrillos. Será el cuarto aumento de 2023 en los precios al público.

Será desde el lunes 3 de julio y afectará a la línea Massalin (Marlboro, Philips Morris, Parliament, etc). Con este nuevo incremento, algunos atados podrían pasar por primera vez los mil pesos al público. Los días siguientes aumentaría la línea BAT (Camel, Lucky, etc) y los cigarrillos económicos. Ernesto Acuña, delegado de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), informó que en varias distribuidoras no venden cigarrillos y acusan falta de entrega.

Desde la Unión de Kiosqueros adelantaron que las subas rondarán entre 10% y 12%. Además, aseguran que algunos distribuidores dejaron de vender cigarrillos esta semana bajo el argumento de que hay faltantes.

Acuña comentó cuál es la situación en el sector. “Vimos que en los últimos dos meses hubo una caída del consumo y paralelamente aumentaron las cosas, con una inflación que va creciendo”, manifestó.

En este sentido, Acuña sostuvo que “vieron una baja en la caja”. Entonces, “vos ves que la gente deja de gastar por los precios y en esta temporada de chocolates y alfajores, ya no se dan el gusto porque están caros”.

“Algunos respetan y te venden el promedio, es decir, si vos comprás $100.000 pesos por semana no podés comprar más de eso, pero te cumplen”, explica Acuña. Sin embargo, aclara que otras distribuidoras acopian los atados y no venden más. “Los guardan todos y el lunes los ponen a la venta, por eso los días previos a los aumentos hay faltantes de cigarrillos”, señaló.