La despedida de la hija del hincha de River que murió en el Monumental: "Te me fuiste para siempre papito..."

Desde la tarde de ayer, momentos de consternación y conmoción se vivieron en el Monumental, cuando un hincha de River murió tras caer de la tribuna Sivori Alta en el encuentro ante Defensa y Justicia. El hecho es investigado en la Justicia y se presume que habría intentado sentarse en la baranda, pero por un mal movimiento perdió el equilibrio y cayó a la otra tribuna.

Pablo Serrano había concurrido al Monumental con su hija, que había concurrido a otro sector del estadio. Era socio de River y provenía desde la zona oeste del Gran Buenos Aires. Asiduamente, el hincha concurría con la filial de Morón a ver a River desde hacía varios años.

En redes, su hija publicó: "Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada". Además, la adolescente escribió: "Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo".

Asimismo, en las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia que arrojaron que Serrano murió a causa de un "politraumatismo por pérdida de masa encefálica y hemorragia externa". La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, quien clausuró la tribuna por 24 horas para preservar las pruebas.

La fiscal ya cuenta con las imágenes del momento de la caída y buscarán esclarecer lo ocurrido. Acerca de los videos que captan la muerte de Serrano, fueron preservados y entregados en un disco rígido, con una cadena de custodia, a la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos a cargo de Celsa Ramírez.