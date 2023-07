Batistuta recibió el apoyo del campo a través de un comunicado: "Resulta inadmisible"

Tras la polémica iniciada a raíz de una denuncia por supuesta explotación laboral que llevó adelante el secretario general del gremio Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, contra el exjugador Gabriel Batistuta. Allí, el representante gremial declaró que los empleados que se encontraban en un campo del norte de Santa Fe estaban en situación de explotación.

Ante dicha situación, la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (Carsfe), emitió un comunicado en defensa de Gabriel Batistuta. "La acción gremial es necesaria en toda sociedad democrática porque permite exhibir las necesidades y desafíos de distintos actores sociales y económicos, a la vez que promueve el diálogo y las acciones que conduzcan a una mejor situación”, comenzó el comunicado.

Además, expresó: "Cuando es la buena fe la que guía los hechos, estas iniciativas encuentran las soluciones deseadas. En esta oportunidad, la interpretación tendenciosa y la intención de ganar notoriedad por parte José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), a costa de denigrar a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo y riqueza para el país, resulta inadmisible”.

“El aprovechamiento indebido de la imagen y honestidad de las personas no puede ser el motor para instalar debates ideológicos o afinidades político-partidarias inconducentes”, se extendió el enunciado de la entidad.

Por último, cerró: "También manifestamos nuestra total solidaridad con los integrantes de la familia Batistuta y de todo su equipo de trabajo, quienes nunca deberían haber sido expuestos de manera indebida a la mirada de la sociedad”.

"Encontramos trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en pésimas condiciones. Al principio no obtuvimos la autorización necesaria para realizar el relevamiento en los campos, pero cuando la tuvimos, nos encontramos con esta realidad. Fue indignante lo que encontramos”, afirmó Voytenco en declaraciones radiales.

Tras ello, el exjugador Batistuta confesó: "Espero poder terminar de hablar. La situación es triste para mí, ayer me levanté, como todas las mañanas, me preparé el mate y agarré la computadora para ver las noticias. Fue ahí que me encuentro en primera plana como un maltratador de empleados, que tengo a los peones de campo en condiciones deplorables".