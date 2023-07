Rusia tiene “suficientes” bombas de racimo

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó en una entrevista publicada ayer que su país tiene un “arsenal suficiente” de bombas de racimo, y advirtió que Rusia “se reserva el derecho a tomar acciones recíprocas” si Ucrania emplea las controvertidas armas.

En sus primeros comentarios sobre que Estados Unidos entregue munición de racimo a Ucrania, Putin dijo que Rusia no ha utilizado esa clase de armas en su guerra con Ucrania hasta ahora.

El uso de bombas de racimo por parte de Rusia y Ucrania ha sido ampliamente documentado por medios de prensa y organizaciones humanitarias internacionales, y se han encontrado rondas de bombas racimo después de los ataques rusos.

“Hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos utilizado, y no hemos tenido esa necesidad”, señaló Putin.

El Pentágono dijo el jueves pasado que las bombas de racimo proporcionadas por Estados Unidos habían llegado a Ucrania.

MUNICIONES POLÉMICAS

Se trata de proyectiles que se abren en el aire y liberan decenas de explosivos más pequeños. Estados Unidos las considera una forma de que Kiev reciba la munición que necesita para impulsar su ofensiva y abrirse paso a través de las líneas rusas. Líderes estadounidenses debatieron el espinoso asunto durante meses antes de que el presidente, Joe Biden, tomara la decisión final la semana pasada.

Las bombas de racimo son muy criticadas desde hace años por los grupos humanitarios y algunos aliados estadounidenses, porque las empleadas en conflictos previos han tenido una alta tasa de cápsulas que quedan sin explotar y pueden lastimar a civiles mucho después de que terminara la batalla.

Sus defensores alegan que Rusia ya empleaba bombas de racimo en Ucrania y que los modelos que proporciona Estados Unidos han sido mejorados para que dejen menos explosivos sin estallar. Ucrania ha prometido utilizarlas solamente en lugares alejados de zonas con alta densidad de población.

Sobre el terreno, Rusia continuó con sus ataques con drones y misiles.