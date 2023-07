VIDEO. De la patada temeraria al suicidio: las últimas horas del futbolista amateur que se quitó la vida

Primero impactó el video de la temeraria patada que el jugador amateur le dio al árbitro en un partido de fútbol disputado en Sarandí, partido de Avellaneda. Y hoy se conoció la noticia del suicidio del agresor, que fue identificado como Williams Alexander Tapón.

Ahora se conocieron los detalles de cómo vivió Tapón esas horas entre ambos hechos, en donde además el Aprevide le había dictado el derecho de admisión para ingresar a espectáculos deportivos.

Fue Agustina, la pareja del propio atacante la que contó cómo fueron los minutos previos a la decisión de quitarse la vida a la vera de las vías del tren Roca, un episodio que además suma misterio porque no fue hallada el arma con la que se habría disparado en la cabeza, por lo que la Policía aún se mantiene realizando rastrillajes en el lugar donde hallaron el cuerpo.

Desgarrador relato de Agustina

Según relató la joven, durante toda la jornada de ayer Tapón se vio inmerso en un escándalo por la viralización del video de la brutal golpiza contra el juez Cristian Paniagua. Agustina aseguró que “estaba conmigo y con los nenes, jugando con ellos en casa. En un momento me dice ´bueno, me voy´ y antes de salir se queda mirándome, me da un beso y me abraza". Fue en ese momento cuando la joven le suplicó que no haga nada y que se quede con ellos, pero como se acercó su hijo más chico, Williams solo alcanzó a decirle "agarra al nene".

La joven continuó diciendo que "se fue, le pregunté si iba a comer acá, me dijo ´sí, hacé milanesas´ y salió”. Lo cierto fue que minutos después “me llega un audio de él. Estaba llorando. Se despidió y me dijo que cuide a nuestros hijos y que prefiere que vean todo de una a que lo vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo".

Luego de haber recibido el audio de WhatsApp, su cuñada llegó a la vivienda y le dijo: "Agustina, vamos que parece que Willy se pegó un tiro". Fue en ese momento que salió corriendo a buscarlo. "Lo buscamos mucho tiempo, por todos lados, no creí que iba a hacer eso, estaba segura de que lo iba a encontrar escondido o llorando, no como lo encontré, que ya estaba muerto”, aseguró la mujer, aún conmocionada.

“¿Cómo le voy a decir a mi hijo de 2 años que el papá se pegó un tiro en la cabeza? Creo que nadie en su sano juicio lo podría hacer. Mi hijo miraba la tele, lo veía y me decía ‘ma, papi’. ¿Y yo qué le digo? ¿Cómo le puedo explicar a él que su papá no va a estar más?", contó Agustina.

Tapón, complicado

Con el paso de las horas la situación personal de Tapón se había tornado más conflictiva ya que Aprevide le había prohibido de por vida el ingreso a espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires.

Así como también estaba imputado por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo" tras la denuncia formal de la víctima.