La hinchada argentina le puso música y color al Eden Park de Auckland pese al debut con derrota en el Mundial Femenino

Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda y en la que la Selección Argentina debutó ante Italia por la Copa del Mundo femenina de la FIFA, había amanecido con mucha neblina pero al promediar la mañana ya había sol. El clima no es del todo amigable por estos pagos: siempre llueve, en algún momento del día, aunque sea un rato, se nubla, asoma el sol, vuelve a llover.

Pero pese a todo ello, los hinchas argentinos alentaron sin parar al equipo de Germán Portanova al estadio Eden Park de Kingsland contra la "Azzurra", pese al resultado en contra por 1 a 0.



Muchos ya estuvieron acompañando a esta Selección en febrero, cuando vino a jugar tres amistosos en la ventana FIFA, dos contra las Football Ferns y otro ante Chile. Con el envión de la conquista en Qatar, en un país donde el rugby es el deporte principal, los argentinos coparon las tribunas y se hicieron escuchar. Se calcula que en tierras maoríes son unos 5.000.



Dos horas antes del inicio del partido entre argentinas e italianas, los hinchas se juntaron en una de las esquinas del Eden Park, a metros de la estatua de la leyenda de los All Black Michael Jones que recrea el try que apoyó ante Italia en el Mundial de rugby de 1987 en ese mismo estadio.



En la puerta A del Eden Park, los hinchas albicelestes estaban con sus banderas bailando al ritmo de una batucada -de "kiwis", como les dicen a los neozelandeses- que toca "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs. Familias, grupos de amigos, público local y gente de todas partes del mundo disfrutan de la fiesta que arma la hinchada argentina. Suena "Muchachos" y se canta "quiero ganar la primera” en vez de la tercera. De un parlante sale "Pa' la Selección". "El que no salta es un inglés", "Que de la mano de Portanova todos la vuelta vamos a dar" y "el que no grita Argentina para qué carajo vino" son otros de los hits.



El grupo "El Fogón", que estuvo el sábado en el evento del local Pachamama, donde los argentinos se juntaron el sábado a compartir mate y pastafrola y grabar un video de aliento para las jugadoras, despliega pasos de tango y danzas folklóricas.



El Fan Festival, donde se exhiben los partidos del Mundial en pantalla gigante, hay shows y juegos para toda la familia, y se vende el merchandising oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, queda en un lugar llamado The Cloud sobre el Viaducto Harbour. En frente está la estación central de tren, donde el transporte hacia el Eden Park es gratuito desde tres horas antes de los partidos y para volver de la cancha.