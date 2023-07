“Oppenheimer”: por qué es furor entre los jóvenes

El tema suena un tanto distante: la vida del físico que inventó la bomba atómica, luego usada por Estados Unidos contra Japón. Sin embargo, en las filas de los cines de la Ciudad para ver “Oppenheimer” predomina un público entre 24 y 35 años. Las redes sociales desataron el interés que suelen despertar las películas taquilleras.

Compañera de estreno con Barbie, esta pareja dispareja lejos de opacar cada debut se ha visto beneficiada. “Barbenheimer” resuena en las redes que no dan tregua a las oportunidades de inventar memes, y el contraste entre los rosas y grises en las carteleras del cine parece potenciar las ganas de ver ambas. De hecho, el director, Christopher Nolan, se quejó de que las películas se estrenaran en simultáneo, principalmente por la gran publicidad que realizó la muñeca. Cabe recordar que “Oppenheimer” estará 100 días en las pantallas de cine (mucho más que los habituales 45), antes de pasar a las plataformas de streaming.

La función tenía las entradas agotadas y la fila del cine se extendía casi tanto como las tres horas que dura este legado de Nolan sobre el padre de la bomba atómica. EL DIA buscó conocer las expectativas de los futuros espectadores. Camilo, de 19 años, fue con unos amigos y contó que no conocía la historia de Oppenheimer antes del estreno, pero sí le interesaba la temática de la Segunda Guerra Mundial, por lo que, cuando se enteró de la película en las redes sociales, quiso ir a verla. “Me enteré por las redes y me llamó la atención”. Otro de los chicos, también de 19 años, contó que conoció “la historia a través de un canal de YouTube del científico Javier Santaolalla, que sacó un video sobre el tema”. Uno de los amigos comentó: “Ves un video, después otro y te empieza a interesar. Además, hay muchos actores conocidos; sabés que no te vas a clavar”.

Ciertamente, la película cuenta con un electo estelar: Cillian Murphy (“Peaky Blinders”, “El origen”, “Vuelo nocturno”) como protagónico se viste en la piel del físico; Emily Blunt (“Un lugar en silencio”, “El diablo viste a la moda”) es Kity, su esposa; Matt Damon (“En busca del destino”, “Interestelar”, “Los infiltrados”) como el malhumorado general Leslie Groves; Robert Downey Junior, Gary Oldman, Casey Affleck, Josh Harnett, Rami Malek y Florence Pugh, entre otros.

“Vine por Christopher Nolan”

Clara, de 27, contó que seguía de cerca al director: “Me enteré de que la peli era de Christopher Nolan, por eso vine. No sé mucho de Oppenheimer pero me gustó ‘Interestelar’ y ‘El origen’, así que acá estamos”. Acompañada por sus primas, compraban pochoclos mientras esperaban pasar a la sala. “Pensábamos venir antes pero las entradas estaban agotadas, así que cambiamos de día y de horario para poder verla”, comentó.

Mateo, de 20 años, también estaba interesado en el tema y revisó algunos de los videos antes de ir; pero no demasiados para no spoilearla.

La mayoría de los jóvenes no estaba familiarizado con la historia del atormentado físico, pero estaban interesados en la temática y con altas expectativas debido a la dirección. “Supongo que no nos va a defraudar”, finalizó Clara.

Oppenheimer es una megaproducción que le costó a las productoras, entre ellas Universal, un presupuesto de producción de 100 millones de dólares y un presupuesto de marketing de igual valor. Esta adaptación no reparó en gastos, ya que se estima que deberá recaudar unos 400 millones de dólares antes de empezar a dar ganancias. La película se basa en el libro “American Prometheus, la tragedia de Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, una investigación que duró 25 años y que mereció el premio Pulitzer en 2006.

Unos de los datos más curiosos de la película es que se filmó en el estado de Nuevo México, al igual que cuando se fabricó la bomba, y se recreó una escenografía muy parecida a la de la época, con el fin de evitar el uso de la pantalla verde o croma (cuando se reemplaza el fondo por uno editado), y darle realismo a las escenas.

En esta misma línea, la explosión de la bomba no fue generada con CGI (Computer-Generated Imagery, imágenes generadas por ordenador, muy usadas en video juegos). El encargado de los efectos especiales, Scott Fischer, explicó que mediante “explosiones controladas a mediana escala”, más un determinado posicionamiento de cámara, se logró el efecto visual de una explosión nuclear.