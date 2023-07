Lee Aaliya: la nueva joya del básquet argentino

Lee Aaliya fue por lejos el mejor jugador del seleccionado argentino de básquet, que culminó en el quinto puesto, y una de las revelaciones del Campeonato Mundial U19 de Hungría cuyo campeón fue España, que en la final derrotó a Francia.

A tal punto que el ala-pivote platense fue elegido por la FIBA dentro del segundo mejor equipo del certamen junto al turco Tan Yildizoglu, el francés Melvin Ajinca, el chino Yang Hansen y el estadounidense Tobe Awaka.

Para alcanzar esta figuración, Lee Aaliya tuvo un registro de altísimo promedio en los siguientes rubros: 17,1 puntos (56% de campo), 9,0 rebotes, 2,1 tapas, 1,3 robos y una valoración de 20,6. Números realmente asombrosos que lo ponen al platense entre una de las nuevas joyas del básquet nacional.

Claro que si algo faltaba para Lee Aaliya es que en la jornada de ayer, el entrenador Pablo Prigioni lo convocara entre los 16 jugadores del seleccionado argentino mayor (ver aparte) para el Preclasificatorio Olímpico del continente que se jugará en Santiago del Estero.

Aaliya nació en La Plata, el 8 de noviembre de 2004. Tiene 18 años. Sus inicios en el básquet tuvieron lugar en el Club Sud América de la Asociación Platense para después pasar a Gimnasia; mientras que esta última parte del año jugó para Atenas de Córdoba en la LNB. El pase le sigue perteneciendo al club mens sana, ya que lo cedió a la entidad cordobesa a préstamo y sin opción, pero seguramente después de esta actuación en el Mundial U19, Lee tandrá destino en alguna liga europea.

Con 2,05 metros, Lee Aaliya es un jugador versatil en su posición en la zona pintada. Sabe moverse con el balón, fajarse debajo del aro y atacar el cesto con potencia; aunque todavía tiene que desarrollar su aspecto físico que lo ponen como una de las principales promesas del básquet argentino.

Lee Aaliya tuvo una infancia como la de muchos chicos, con el estudio como prioridad y el deporte como piedra basal, aunque diferente en un punto por ser el hijo de un personaje divertido que salía en TV.

Jeff Aaliya (48 años). Llegó al país en agosto de 1997 procedente de la ciudad de Acra (Ghana) buscando trabajo. Un amigo le dijo que buscaban luchadores para un programa de TV.

El padre de Lee, campeón de fisiculturismo, no lo dudó y se presentó. Al final terminó siendo “Musambe Tutu”, uno de los personajes más famosos de aquel taquillero programa infantil: 100% Lucha entre 2006 y 2010.

Luego del éxito de TV, Jeef fundó su empresa Lucha Extrema y creó una escuela de lucha libre en el club Villa Rivera de Tolosa, donde tuvo de alumnos a sus dos hijos.

Hasta que el básquet los atrapó por completo. Ambos arrancaron en el club Sud América de Tolosa. “Siempre fui muy alto, les sacaba una cabeza o más a todos”, relata Lee, quien hoy, a los 18 años, mide 20 centímetros más que su hermano mayor, Jeffrey.

A los 13, por consejo de un amigo, se probó en Gimnasia y quedó. Pese a que ya impresionaba con su talla, en el Lobo lo sacaron de abajo del aro y lo hicieron jugar en posiciones perimetrales para potenciar su físico y así fue que llegó a la selección APdeB a los 15.

“Siempre me preguntaron por mi papá y todavía sigue pasando, pero no me molesta. Al contrario, todo lo que hizo mi papá desde que llegó de Ghana me pone muy orgulloso”, explica sobre cómo es que lo presentaran más como el hijo de Musambe Tutu.

Al igual que su padre profesa la religión musulmana y en algunos partidos ha tenido problemas durante el mes de ayuno del Ramadán.

“Sueño con vivir del básquet, me encantaría. Mi ilusión es llegar a la liga española, o a Europa, ¿por qué no también a la NBA?”, reconoce Aaliya.