VIDEO. Dolor y recuerdos en la despedida de Carlos Mancuso, el cura exorcista y "sanador" de La Plata

Un profundo dolor provocó en La Plata el fallecimiento del padre Carlos Mancuso, a la edad de 89 años, quien trascendiera por su rol como "cura exorcista" y "sanador". Su partida provocó numerosas expresiones de pesar y reconocimiento por parte de vecinos y colegas suyos de la Región, quienes dialogaron con EL DIA.

"A mí me encaminó en la vida, yo fui monaguillo de él en el año 66, cuando tenía 8 años, en Chascomús, que fue su segundo destino", contó Gabriel, párroco de La Plata y de la vecina ciudad, desde la iglesia de 6 y 64 en donde Carlos llevó adelante la mayor parte de su trayectoria como sacerdote.

"Era un motivador. Esperábamos con ansia que llegara el domingo para ir a misa. Nos 'peleábamos' para ver quién era monaguillo de primera, quién lo ayudaba con los hábitos, quién tocaba la campana", añadió.

"Tenía ese don de ser exorcista. No lo vi, pero sabía que él tenía ese don", lo recordó una vecina.

Otra mujer rememoró, "lo conocí hace 15 años junto con mi marido, por una circunstancia especial". "No sabía que Carlos estaba enfermo, me sorprendió. Si bien peregrinamos en la iglesia, no sabíamos qué había pasado. Así que me tomé un ratito para venir y despedirlo como se debe", expresó.

"Una gran persona. Ayudó a muchísima gente. Mucha gente enferma. Hay testimonios sobre él muy fuertes. Tenemos la anécdota de que tenía canarios cuando vivía acá y ellos se posaban en su hombro, tenía ese agrado, ese don", sostuvo.

"Nadie de nosotros muere, pasamos a otro plano dimensional que está en un plano muy superior al razonamiento del ser humano. Está junto al padre eterno cumpliendo otra misión", fue otro de los recuerdos manifestados en el templo religioso.

"Lo conocí mucho y tengo un hermoso recuerdo. Tengo paz porque me parece que se merece el cielo. Venimos acá nosotros que tenemos fe, pensando que allá lo espera la virgen", fueron las palabras que le dedicó otra mujer de La Plata.

La despedida de "Tucho" Fernández a Mancuso

En tanto, el Arzobispado de La Plata, ayer, en el marco de la despedida de los restos de Mancuso, pidió "una oración al Padre con gratitud por el testimonio de fidelidad sacerdotal y su fecundo ministerio".

Sus restos fueron velados en la Parroquia San José (6 esq. 64) el martes 4 a las 9 hs y la Misa Exequial se celebró a las 10.30 hs. para ser sepultados luego en el Panteón del Clero del cementerio local.

Mancuso nació en La Plata, el 8 de febrero de 1934, Ingresó al seminario Mayor San José en 1955, Recibió el Presbiterado en la Catedral de La Plata el 8 de julio de 1962 de manos del entonces Arzobispo de La Plata Antonio José Plaza, fue Vicario Cooperador de Nuestra Señora de los Dolores, de Nuestra Señora de la Merced en Chascomús, Vicario sustituto de Nuestra Señora del Valle, Párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Asesor del Consejo Arquidiocesano de Mujeres de Acción Católica.

Fue asesor del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, Asesor del Consejo Arquidiocesano de Hombres de Acción Católica, fue durante muchos años Párroco de San José, Capellán del Liceo Naval Militar, Asesor del Movimiento de Renovación Carismática, Canónigo del Cabildo Catedralicio Platense, y durante gran parte de su vida fue el sacerdote autorizado por los Obispos para realizar ritos de exorcismo dentro del territorio de la Arquidiócesis de La Plata, tarea a la que se dedicó hasta que su salud se lo permitió; fue además Confesor en el Monasterio de las Hermanas Carmelitas y Confesor y Director Espiritual del Seminario San José, en el año 2012 el Papa Benedicto XVI lo distinguió como Prelado de Honor de Su Santidad.